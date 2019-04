Le LOSC humilie le Paris Saint-Germain

Paris avait l'espoir d'être sacré sur le terrain de son dauphin, il a plutôt pris une énorme claque face à des Lillois décomplexés et profitant au maximum de la tension dans les rangs adverse. Dommage que l'écart soit si important : la prestation servie par les Nordistes aurait pu permettre d'offrir un superbe sprint pour le titre. Pour une prochaine ?

1

L’enfer du Nord

Un pavé dans la mare

LOSC (4-2-3-1) : Maignan - Çelik, Fonte, Soumaoro (Gabriel, 45e+3), Koné - Thiago Mendes, Xeka (Soumaré, 68e) - Pépé, Ikoné (Rui Fonte, 66e), Bamba - Rémy. Entraîneur : Christophe Galtier.



PSG (3-4-3) : Areola - Dagba, Thiago Silva (Kehrer, 15e), Kimpembe - Meunier (Diaby, 23e), Paredes, Verratti, Bernat - Dani Alves, Mbappé, Draxler (Kurzawa, 85e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

» Ces paroles ont été prononcées ce dimanche par le coureur belge Philippe Gilbert, vainqueur de son premier Paris-Roubaix. Mais elles auraient très bien pu être celles de Lillois, qui avaient craqués à l'aller dans les derniers instants du match (2-1), mais qui viennent cette fois de renverser un monument. Car Paris a vécu un vrai enfer, miné par les blessures en court de match, l'expulsion de Bernat avant la mi-temps, mais surtout par l'irrésistible fougue lilloise qui connaissait parfaitement le parcours et les erreurs à éviter. Paris devra donc patienter avant de lever le trophée. Mais il devra aussi se remettre de cette claque. Le club de la capitale n'avait pas connu tel scénario de puis un déplacement à Sedan en décembre 2000. Philippe Bergeroo avait dû quitter son poste, Thomas Tuchel devra aussi se poser des questions.En ralliant Paris à Lille avec l’objectif de couper enfin la ligne qui le séparait du titre de champion, Thomas Tuchel savait à quel danger son équipe allait s’exposer. Avec un effectif toujours diminué, l’Allemand s’attendait à se frotter à «» et qui carbure à «» . D’où cette volonté de contrôler le match dès le début et imposer d’entrée un train soutenu. Consigne plus qu’appliquée au kilomètre zéro, quand Thomas Meunier s’infiltre dans la surface lilloise, prenant l’aspiration de Dani Alves , et trouve Kylian Mbappé seul devant la cage, mais hors jeu (2). Pris à froid, le LOSC commence à faire tourner les jambes. Sur un ballon qui semblait être perdu, Nicolas Pépé continue son action, remet à Ikoné, qui centre vers Xeka . Le milieu saute plus haut de Dabga, effleure le ballon de la tête, mais celui-ci retombe sur le pied de Thomas Meunier , qui trompe son propre gardien (1-0, 7). Lille s’est échappé, mais ne fait pas le trou : la faute à un Paris qui réagit en patron. Ou plutôt à son leader Mbappé qui prend ses responsabilités pour recoller rapidement. Celui-ci sort vainqueur de son duel face à Koné, efface Xeka d’un sombrero et sert délicieusement au second poteau Juan Bernat qui convertit l’offrande du plat du p (1-1, 11). Le match commence décidément sur les chapeaux de roues, mais les premières crevaisons arrivent : Thiago Silva (15), puis Meunier (23) sortent tour à tour sur blessure. Si Moussa Diaby et Mbappé continuent de mettre la pression (24, 34, 35), Juan Bernat perd les pédales. L’Espagnol est obligé de retenir par la manche un Pépé lancé dans la profondeur, et est logiquement expulsé en tant que dernier défenseur (36). Le début de nombreuses frictions dans le peloton, notamment entre Verratti et Mendes, quand Mbappé aurait pu aussi prendre un rouge pour une mauvaise semelle, mais d’un second souffle pour les Dogues. Au ravito, Paris peut déjà se dire que la fin de l’étape peu être longue.Le plus dur commence donc, et Kehrer prend le soin de ne rien arranger en ne cadrant pas sa tête à bout portant sur un caviar de Paredes (48). Lille sait qu’il tient là une chance et la saisira pleinement sur une interception de Thiago Mendes , actionnant le départ de la fusée nordiste : Bamba s’appuie sur Rémy, qui remet à Ikoné, avant d’envoyer plein axe Pépé défier et tromper Alphonse Areola (2-1, 51). Paris montre des premiers signes de fatigue, Mike Maignan , très solide jusqu’ici, contient les rares coups de guidon et LOSC continue grand plateau, sans se retourner.La stratégie est désormais claire : foncer, même si Pépé et Jonathan Bamba manquent de poids au moment d’enfoncer le clou. Chose qui sera faite grâce à la lecture de jeu d’un grand Jonathan Ikoné, qui donne sa troisième passe décisive de la soirée en lançant cette fois Bamba droit au but (3-1, 65). Le stade Pierre-Mauroy peut enfin se libérer et regarder son équipe enchaîner les tours de vélodrome en roue libre. Sur un coup franc de Pépé, le défenseur central Gabriel bouffe Kimpembe et Kehrer (71) avant que le crack lillois ne continue son festival en lâchant un corner sur le front de José Fonte , qui troue une nouvelle fois une défense parisienne aux abois (5-1, 84). Théoriquement, Paris n'est pas champion et vu le spectacle proposé ce soir, il peut juste être heureux d'avoir un matelas de 17 points et de pouvoir valider son titre mercredi à Nantes : car Lille aurait fait un sacré poursuivant dans le sprint final.