Le LOSC confirme et gifle Bordeaux

Retrouvé dans la manière cette semaine en Ligue des champions, le LOSC a confirmé les bienfaits de son changement de système samedi et a dominé Bordeaux (3-0) à Pierre-Mauroy. Et revoilà les Dogues sur le podium de Ligue 1.

L'épouvantail et l'épouvantard

Yazıcı décalotté

Maignan - Djaló, Fonte (Soumaoro, 46e), Gabriel - Çelik, André, Soumaré, Reinildo - Ikoné (Bamba, 73e), Osimhen (Rémy, 59e), Yazıcı. Entraîneur : Christophe Galtier.



Costil - Mexer, Koscielny, Pablo - Kamano (Maja, 71e), Aït Bennasser (Kalu, 64e), Otavio, Benito - Hwang, Briand (Adli, 51e), De Préville. Entraîneur : Paulo Sousa.

Ce n'était plus le petit frisson sympathique des soirs d'Europe, mais plutôt la grosse chaleur tropicale des week-ends de Ligue 1. Dans la drôle de saison traversée par le LOSC, chaque sortie, chaque défaillance, chaque réaction, est scrutée. Cette fois, c'était donc jour de confirmation, face à un Bordeaux qui collait aux basques des Lillois et qui arrivait dans le Nord pour se jauger, lui aussi, et mettre son statut de meilleure attaque de Ligue 1 à l'extérieur sur le grill. Résultat ? Du jamais vu depuis le début des années 2000 : Bordeaux a bouclé la première période sans frapper au but, et la seconde en se contentant d'un coup franc complètement dévissé par De Préville et d'un bon enchaînement de Maja en fin de match. Peu, donc, alors que le LOSC a plutôt brillé, de nouveau, et avec les points, cette fois (3-0). Au point que Christophe Galtier, proche de l'hypoglycémie en fin de match, a dû s'asseoir pour digérer la chose.En rentrant chez lui mercredi soir dernier, quelques heures après avoir vu ses gars retrouver la banane faute d’avoir pu choper des points contre Valence (1-1) , l'entraîneur nordiste a pourtant soufflé un bon coup. Il se dit même qu’il a compris quelque chose. À savoir qu’avec ce match européen, son LOSC est définitivement passé «» . Soigné, vraiment ? Pas totalement, alors samedi, après une poignée de minutes de jeu face à Bordeaux, qui déboulait dans le Nord avec le deuxième meilleur bilan de Ligue 1 pour une équipe à l’extérieur accroché sur le front, Galtier s’est transformé en épouvantail, moulinant des bras et déchirant au passage un chewing-gum qui n’avait rien demandé à personne. La faute à un LOSC en train de se faire bouger dans tous les sens par ses invités du jour, se montrant incapable d’imposer un pressing coordonné et même à un Soumaré, de nouveau excellent cette semaine, retombant dans sa suffisance.Que faire ? Gueuler est souvent le premier réflexe. Et cette fois, cela a suffi pour réveiller les Lillois et lancer pour de bon leur après-midi. Résultat, Bordeaux a disparu d’un coup et le LOSC a bouclé la première période avec plus de 70% de possession dans le camp bordelais, mais surtout un avantage précieux entre les doigts, né d’un éclair de génie de Benjamin André (1-0, 22), encore une fois impérial dans l’entrejeu nordiste. Encore une fois, Lille aurait pu faire encore plus mal. Problème : ni Ikoné, qui a trop croisé sa frappe en ouverture, ni Yazici, qui a de nouveau mélangé du très intéressant et du très médiocre, ni André, qui a eu une belle balle de doublé avant la pause, n’ont réussi à coucher Costil une seconde fois. Les Girondins, notamment suicidaires à la relance, ne méritaient pourtant pas autre chose, eux qui, pour la première fois depuis très longtemps, n'ont pas frappé au but lors d'une mi-temps toute entière.Si Galtier est contraint de ranger Fonte, blessé, et de faire rouler Soumaoro sur le ring après la pause, Paulo Sousa, lui, sait qu'il doit réagir tactiquement et sort Adli de sa poche alors qu'Ikoné tente de définitivement dépouiller les Bordelais, en vain. Action, réaction : le Portugais voit son équipe réagir, répondre de nouveau dans les duels mais aussi Osimhen serrer les dents, avant d'être remplacé par Loïc Rémy. Le signe d'un LOSC commençant à vaciller ? Surtout le moment choisi par Zeki Çelik pour venir danser entre les défenseurs girondins avant d'être déstabilisé par Koscielny dans la surface. Sanction offerte et sanction transformée par Yazıcı (2-0, 62), Ikoné lui ayant gentiment filé la responsabilité de dégoupiller la grenade. Puis, un miracle : à la 76minute, les Girondins de Bordeaux ont enfin réussi à frapper sur le but de Maignan. Du moins vers le but, Nicolas De Préville balançant un coup franc 30 bons mètres au-dessus des cages nordistes. En fin de match, Maja tente aussi sa chance, mais cela fait marrer Maignan, qui se roule dans l'herbe pour faire le job, avant que Rémy n'aille tripler la mise (3-0, 90). Après trois matchs de Ligue 1 sans succès, revoilà le LOSC sur le podium.