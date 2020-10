Le lob de 56 mètres de Jordi Gómez contre le PSV

Be honest - who knew Wigan legend Jordi Gomez was still playing football? Here he is scoring the furthest ever goal in #EuropaLeague history for Omonia Nicosia tonight. #UEL pic.twitter.com/ydJ9wELtEs — SportsBetting.com (@WeSportsBetting) October 29, 2020

Kemar Roofe peut aller se rhabiller.Il s'en est fallu de peu pour que l'Omonia Nicosie réussisse à accrocher le PSV Eindhoven ce jeudi (1-2). Battu après avoir encaissé un but dans le temps additionnel, le club chypriote avait ouvert le score à la 29minute sur une inspiration de Jordi Gómez. Les locaux obtiennent un coup franc dans leur moitié de terrain, et l'Espagnol ne se pose pas de question. À 56 mètres de la cage, il arme une frappe du gauche qui surprend tout le monde et s'en va tromper Yvon Mvogo. Un but record, puisqu'encore plus lointain que celui inscrit par Kemar Roofe sept jours plus tôt avec les Rangers Vivement jeudi prochain.