Le Real Madrid et son roi Karim Benzema qui soulèvent la Ligue des champions et écrabouillent le championnat d'Espagne loin devant le Barça. Le PSG qui récupère son titre de champion de France, mais se prend une nouvelle fois les pieds dans le tapis européen. Kylian Mbappé qui fait tourner la tête du monde entier et poursuit son ascension exceptionnelle à Paris. Liverpool battu en finale de C1 et sur le gong en Premier League par Manchester City. Les clubs français qui se plantent sur la scène continentale. Le grand AC Milan de retour sur le toit de l'Italie onze ans après son dernier sacre. Les filles de Lyon qui règnent sur la France et l'Europe. Le Bayern qui fait du Bayern. L'équipe de France qui prépare le Mondial au Qatar en jonglant avec le très bon et le très inquiétant. Le Sénégal qui décroche sa première Coupe d'Afrique des nations avec panache...