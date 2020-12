Leicester cogne Tottenham

Sur sa pelouse, Tottenham s'est logiquement incliné devant Leicester et enchaîne une deuxième défaite consécutive en plus d'un troisième match sans victoire. La faute à une pâle prestation, et à un Jamie Vardy en forme. L'attaquant anglais, impliqué sur les deux buts de son équipe, permet aux Foxesde monter au deuxième rang de la Premier League. Les Spursde José Mourinho, eux, marquent le pas et tombent du podium.

Serré, comme au classement

Schmeichel et Vardy présents, Aurier et Mourinho impuissants

Tottenham (4-3-2-1) : Lloris - Aurier (Winks, 64e) Alderweireld, Dier, Reguilón - Sissoko, Højbjerg, Ndombele (Bale, 46e) - Lo Celso (Lucas, 49e), Son - Kane. Entraîneur : Mourinho.



Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Justin, Fofana, Evans, Castagne (Amartey, 60e) - Ndidi, Tielemans - Albrighton, Maddison, Barnes (Praet, 84e) - Vardy (Iheanacho, 88e). Entraîneur : Rodgers.

En conférence de presse, José Mourinho ne croyait pas si bien dire. Mais ce dimanche, le Portugais peut être désolé pour une autre raison : celle d'avoir vu l'attaquant titulaire dans l'équipe d'en face. Car pour le compte de la quatorzième journée, l'Anglais a été l'élément principal de Leicester qui a déclenché la défaite étonnante de son Tottenham. Un but sur penalty, une présence pour provoquer un CSC et une admirable détermination : grâce à leur avant-centre de 33 ans, malheureusement sorti blessé en fin de rencontre, lesse posent en dauphins de Liverpool pendant que lesmarquent le pas (deuxième défaite d'affilée, trois matchs sans victoire) et tombent du podium.Laisser le ballon à l'adversaire, pour mieux percer en contres ? Une habitude à Tottenham, depuis que Mourinho a installé ses fesses de vainqueur sur le banc. Devant Leicester, lesabandonnent donc volontairement la gonfle et observent lesse dépatouiller avec. Ces derniers tentent d'en faire bon usage, mais Lloris n'a pour une fois pas énormément de boulot à abattre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Schmeichel non plus n'a pas à transpirer pour conserver ses cages inviolées. Hormis sur une frappe facilement stoppée de Kane, qui envoie ensuite un ballon dans le ciel.En première période, les tirs cadrés se font en effet aussi rares que les restaurants ouverts en période de confinement et la bataille a surtout lieu dans l'entrejeu. Où la baston Ndombele-Ndidi fait rage, sans que l'un ne prenne vraiment le dessus sur l'autre. Jusqu'au temps additionnel, Vardy ouvrant le score sur un penalty concédé par Aurier sur un Fofana impressionnant. Résultat à la pause : 0-1, et le quatrième du classement qui double provisoirement le troisième en prenant deux points d'avance.Pas content de ce sale plan, Mourinho fait les gros yeux et enferme Ndombele aux vestiaires pour en faire sortir Bale. Sauf que ce coaching n'a pas du tout l'effet escompté, puisque l'excellent Maddison fait de nouveau trembler les filets dès le retour de l'entracte en profitant d'un mauvais alignement d'Aurier. Réalisation refusée pour un hors-jeu indétectable à l'œil nu, et dernier avertissement pour Tottenham. Qui, manque de bol, doit aussi composer avec la blessure rapide de Lo Celso (remplacé par Lucas).Un avertissement qui ne suffit pas, pour des Londoniens franchement pas dans leur assiette : à l'heure de jeu, Leicester fait enfin le break - validé, celui-ci - en forçant Alderweireld à marquer contre son camp. Le protagoniste, dans l'histoire ? Vardy, évidemment. Kane et Son essayent bien de répondre, mais Schmeichel s'interpose à chaque fois. Si bien que less'imposent presque tranquillement, au détriment debien pâles. Décidément, la PL a encore pas mal de surprises à proposer cette saison.