Le Leeds de Bielsa cartonne à Derby

Derby County 1-4 Leeds United

Derby County (4-3-3) : Carson – Wisdom, Keogh, Tomori, Lowe – Bryson, Ledley, Mount – Wilson, Waghorn, Lawrence. Entraîneur : Frank Lampard.

Leeds United (4-1-4-1) : Peacock-Farrell – Ayling, Berardi, Cooper, Douglas – Phillips – Saiz, Klich, Pablo Hernández, Alioski – Roofe. Entraîneur : Marcelo Bielsa

À l'entrée de la surface adverse, Mateusz Klich se place sur son pied droit et arme un tir à la fois précis et puissant dans le petit filet du gardien de Derby County. Marcelo Bielsa peut avaler une gorgée de café sereinement : on joue depuis cinq minutes et Leeds United confirme déjà sa belle victoire en ouverture de la saison de D2 anglaise.Après Stoke (victoire 3-1), les hommes d'se rendaient donc sur la pelouse de Derby pour une affiche qui sent bon lessous l'ombre de Brian Clough. Et après l'ouverture du score du Polonais Klich, c'est l'Anglais Kemar Roofe qui place lessur le toit du Pride Park Stadium, grâce notamment à un enchaînement de dribbles impressionnant au milieu de la défense sur le troisième but des siens.Entre-temps, le gardien de Derby s'était troué sur un coup franc de Tom Lawrence, mais qu'importe, après une dernière réalisation signée Ezgjan Alioski, le Leeds United de Marcelo Bielsa triomphe du Derby County de Frank Lampard, 4-1 à l'extérieur ! Deux matchs, deux victoires, sept buts marqués : oui, ça promet.