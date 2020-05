Le LASK Linz amputé de six points pour avoir enfreint les règles

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

The LASK of Us.En Autriche, le LASK Linz a perdu sa place de leader du championnat après une sanction de la Ligue comme le rapporte l' AFP . Le club entraîné par Valérien Ismaël est amputé de six points et doit s'acquitter d'une amende de 75 000 euros. Ces sanctions font suite aux poursuites disciplinaires lancées après qu'une vidéo a montré les joueurs s'entraîner collectivement , alors que les règles interdisaient les groupes de plus de six. Le LASK a annoncé qu'il ferait appel de cette sanction.Conséquence directe de ce retrait de points : les cartes sont rebattues avant même la reprise du championnat, prévue le 2 juin. À dix journées de la fin, le RB Salzbourg, qui comptait trois points de retard sur le leader, récupère la tête du classement. Désormais deuxième, Linz n'est plus à l'abri d'un retour du Rapid Vienne (troisième à un point du LASK)et de Wolfsberger (quatrième à deux points).Fallait pas être trop pressé.