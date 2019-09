Le kop lyonnais affiche son soutien au Tibet

47

En place pour #OLFCN ! Avec le Tifo « Free Tibet » du Kop Virage Nord @lequipe pic.twitter.com/Xh4CYeA1E6 — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) September 28, 2019

Et un taquet de plus pour la Ligue, un !Ce samedi, le match OL-Nantes a été programmé en début d'après-midi par la LFP dans un but bien précis : draguer le marché asiatique, et notamment chinois. 13h30 en France correspond en effet autélévisuel en Chine, mais devoir se rendre au stade si tôt pour satisfaire les téléspectateurs chinois n'est visiblement pas du goût des supporters lyonnais qui ont fait d'une pierre deux coups en profitant de l'occasion pour faire passer un message politique déplaisant pour Pékin.Avant le match, le Kop Virage Nord, le plus important des groupes de supporters de l'OL, s'est ainsi fendu d'un tifo «» , affichant son soutien à une région de Chine ayant de fortes velléités indépendantistes et régulièrement sujette à de vives tensions politiques. Le message s'est ensuite transformé en «» , et de nombreux drapeaux tibétains ont été agités.Mérité, tout simplement.