Le Kenya retourne la Tanzanie

Kenya (4-2-3-1) : Matasi - Owino (Ochieng, 46e), Mohammed, Okumu, A. Omar (Omondi, 68e) - Wanyama (c), Omolo - Masika, Kahata (Avire, 33e), Ouma, E. Ouma - Olunga. sélectionneur : Emmanuel Amunike



Tanzanie (4-4-2) : Manula - Ramadhani, Mwantika, Yondani, G. Michael - Ulimwengu (Bocco, 70e), Nyoni (Domayo, 80e), Yahya (Mkami, 52e), F. Mussa - Samatta, Msuvan. Sélectionneur : Sébastien Migné.

Un héros nommé Michael Olunga.Au cours d'une partie extrêmement ouverte durant laquelle le Kenya et la Tanzanie se sont rendus coup pour coup, l'attaquant desa signé un doublé, dont un pion dans les dix dernières minutes (80), pour valider un joli retournement. Il s'agit de la deuxième victoire kenyane dans l'histoire de la CAN, alors que le pays fête son retour dans la compétition quinze ans après et s'était incliné contre l'Algérie pour son entrée en lice Les Tanzaniens avaient pourtant fait la course en tête grâce à Simon Msuvan (6) et Mbwana Samatta (40), mais une tête de Johanna Omolo (60) et les deux buts du joueur de Kashiwa Reysol (D2 japonaise) ont eu raison des hommes de Sébastien Migné.On attendra donc encore un peu avant de voir la Tanzanie décrocher les trois points dans l'épreuve.