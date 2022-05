Le Kenya et le Zimbabwe exclus des éliminatoires de la prochaine CAN

CB

Pas de Tino Kadewere à la CAN 2023...Alors que leur participation aux éliminatoires de la CAN 2023 était en sursis, le Kenya et le Zimbabwe ont définitivement été exclus de la compétition continentale, ce lundi, par la CAF. L'instance les punit pour leurs ingérences politiques, les deux fédérations ayant été dissoutes par leur gouvernement puis suspendues par la FIFA. Seul le feu vert de cette dernière aurait pu permettre de sauver la place des Kenyans et des Zimbabwéens dans ces qualifications.La CAF, qui avait préféré inclure les deux nations dans le tirage au sort des éliminatoires, effectué en avril, les considère comme éliminées de la compétition. Les groupes C et K, du Cameroun (avec la Namibie et le Burundi) et du Maroc (avec l'Afrique du Sud et le Liberia) ne comporteront donc que trois équipes, un avantage non négligeable puisque les deux premiers de chaque groupe décrocheront leur ticket pour la Côte d'Ivoire, en juin et juillet 2023.Tout n'est pas perdu : il reste la CAN des quartiers et sa mise en valeur inédite