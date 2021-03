La Juve se sort du piège laziale

Plombée par un début de match catastrophique, la Vieille Dame s'est secouée par la suite, pour faire plier une formation laziale dépassée par la force des individualités piémontaises (3-1). Les Bianconeri grimpent à sept points de points de l'Inter et restent ainsi un prétendant crédible au Scudetto.

Le cachou de Rabiot, le tango de Correa

À la poursuite de Chiesa

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Cuadrado (Arthur, 70e), Danilo, Demiral, Alex Sandro - Bernardeschi, Ramsey (McKennie, 70e), Rabiot, Chiesa (Bonucci, 82e) - Kulusevski, Morata (Ronaldo, 70e). Entraîneur : Andrea Pirlo.

SS Lazio (3-5-2) : Reina - Marušić (Pereira, 82e), Hoedt, Acerbi - Lulić (Patric, 55e), Milinković, Leiva (Escalante, 55e), Luis Alberto (Muriqi, 82e), Fares - Immobile (Caicedo, 82e), Correa. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Avec cette équipe, on ne sait plus trop à quoi s'attendre. Parfois, comme lors de ce début de rencontre face à la Lazio, elle est presque douloureuse à regarder. Amorphe. Impuissante et attentiste. Heureusement, la mauvaise passe n'était qu'éphémère. La Juve a même retrouvé un bel allant dans le second acte, dans le sillage d'un Chiesa intenable sur son coté gauche. Moralité: quand le courant passe, la machine turinoise pétarde toujours de talents. Et c'est encore la fumée blanche de la victoire qui a émergé de la grande cheminée piémontaise ce samedi.Qu'on ne s'y trompe pas : si elle veut continuer à valser pour le, la Juve doit réussir sa chorée de la soirée, en éteignant la Lazio. Sauf que la piste de danse semble tout de suite trop grande, trop électrique pour cette Vieille Dame là. Statique, mollassonne, dominée par desqui virevoltent de tous les cotés, la Juve déjoue et se perd dans le rythme du match. Tout le contraire de la Lazio, emmenée par son trio de danseurs étoiles Milinković Savić - Luis Alberto - Correa, resplendissant devant. Et comme lesont les jambes courtes et la tête à l'envers, Kulusevski offre carrément une passe en retrait à Joaquín Correa. L'Argentin file aux abords de la surface, promène Demiral d'un enchaînement de feintes de corps et trompe Szczęsny d'un tir ras de terre parfaitement placé. C'est un autre slow qui débute alors, la Lazio calculant méthodiquement ses pas, quand la Juve mène enfin la sarabande, en assumant la possession. L'initiative est bonne et vite récompensée: à la conclusion d'un mouvement collectif initié par Bernardeschi et relayé par Morata, Rabiot envoie un énorme parpaing dans les filets de Reina, qui permet aux siens d'égaliser avant la pause.De quoi rallumer la boule a facettes piémontaise, alors que la Juve se montrera autrement plus funky en seconde période. Entre deux roulettes et crochets ravageurs, Chiesa trouve aussi le moyen de foncer dans l'axe et de lancer Morata, qui conclut d'une frappe du gauche en pleine lucarne. La Lazio s'emmêle dès lors les pinceaux, à l'image de Milinković Savić, qui fauche maladroitement Ramsey dans la surface. Une faute synonyme de penalty pour les. Morata transforme, scellant par la même occasion la fin du bal. Une soirée où la Juventus, chahutée, mais gagnante, a démontré qu'elle reste une potentielle reine de promo de cette Serie A cuvée 2020-2021. De quoi, aussi, rassurer Andrea Pirlo et ses hommes, qui jouent leur destin européen mardi prochain face à Porto, en huitièmes de finale retour de C1.