Le journal de bord de Mbappé au Qatar

Pendant que la Ligue 1 rattrapait son retard, le Paris Saint-Germain, lui, passait du bon temps au Qatar. Au programme : visites, interviews, tournages de publicités, Playstation, sorties, courses de dromadaires et un peu de football. Le tout résumé par Kylian Mbappé.

It’s fun to stay at the Y.M.C.A pic.twitter.com/NNesRFNcbO — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) 14 janvier 2019

Une course digne des plus folles ! Nos joueurs à fond dans cette #CamelRace #QatarTour #ICICESTPARIS pic.twitter.com/MBnF7Aeksy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 16 janvier 2019

Kylian Mbappé × Salt Bae pic.twitter.com/ZPRrSzDBiP — Vines Foot (@vinesfoot) 17 janvier 2019

par Steven Oliveira

Cher Adrien,C’est avec tristesse que j’ai appris que tu ne partais pas avec nous pour ce stage au Qatar . N’étant pas vraiment pour ta mise à l’écart, j’ai décidé de t’écrire cette petite lettre pour te raconter notre séjour et faire en sorte que tu ne sois pas perdu lorsque nous nous rappellerons toutes ces belles histoires dès lundi à l’entraînement.Dans l’avion, j’étais assis à côté de Christopher, sauf qu’il s’est mis à pleurer tellement il a eu peur des secousses. Alors que c’était juste un dos d’âne sur la piste de décollage. Bref, du coup j’ai changé de place et je suis allé me caler à côté d'Edi, car il était tout seul au fond de l’avion. J’ai voulu parler un peu avec lui, mais il préférait regarder une sorte deuruguayen. Finalement, j’ai allumé Netflix et j’ai regardé la nouvelle série. J’ai appris plein de trucs, et en plus tu devrais aimer, car on voit les pieds de l’actrice lors d’une scène.À peine arrivés à Doha, il y avait des dizaines de fans locaux qui visiblement nous aimaient bien, même si certains avaient un jogging du Barça . Mais bon, ça ne veut pas dire qu’ils ne sont pas pour nous hein, il y a bien des survêtements de la Juventus au Vélodrome.Après toutes ces émotions, je suis allé me coucher. Heureusement, je partageais ma chambre avec Metehan Guclu qui ne ronfle pas comme le Belge et qui ne s’allume pas des clopes comme Marco. En plus, vu qu’il est encore plus petit que moi, je l’ai obligé à me donner son oreiller, car j’aime bien en avoir deux. En échange, je lui ai promis de discuter avec le coach pour qu’il joue au moins un match cette saison.Le lendemain, chacun avait son activité. Pendant que Presnel, Thilo, Christopher, Alphonse et Thomas parodiaient les Village People (le groupe qui chantaitlà) sur un chantier de stade, moi j’étais avec Edi, Marco, Marqui et Dani en train de tourner une publicité pour la banque qatarie QNB (tu sais, c’est le sponsor sur la manche gauche de notre maillot). En revanche, il faut que je dise à mes parents qu’ils m’ont forcé à ouvrir un compte chez eux. J’espère qu’ils ne vont pas m’engueuler.Le soir, on avait quartier libre. Neyney m’a proposé de venir avec Marco et lui en boîte, mais comme on avait entraînement le lendemain, j’ai refusé. À la place, j’ai invité Layvin à jouer àdans ma chambre pendant que Metehan nous regardait. Bon bah, j’ai gagné notre série 4-2 avec les Lakers de LeBron James. En même temps, j’ai compris la technique pour le battre. Je lui soufflais les noms de Bernat, Berchiche, Maxwell ou Lucas Digne pour le perturber. Même si je n’avais pas besoin de ça, j’avais juste à placer un joueur dans l’angle sur le côté gauche. Il était toujours seul et pouvait marquer facilement.Mardi, nous nous sommes quand même entraînés un petit peu, histoire de faire un peu de sport pendant cette petite colonie de vacances. Il y avait 15 000 supporters présents pour notre entraînement, donc je me suis amusé à faire le show en mettant des petits ponts à Juan lors de l’opposition que j’ai gagnée même si tu n’étais pas là. Bon, faut dire que Thilo a bien aidé mon équipe en provoquant 4 penaltys en trois minutes. Après, le meilleur moment reste lorsque le coach a fait une interview en déclarant que Jesé pourrait jouer lors des prochains matchs. Quand on a vu ça avec Neyney, on était morts de rire, il ne savait même pas son nom de famille. Il m’a même dit : «» D’ailleurs, je voulais te présenter mes excuses pour avoir rigolé à cette blague.Mercredi, pendant que toutes les autres équipes de Ligue 1 rattrapaient leur match en retard, et bah nous on faisait une course de dromadaires. Oui, tu as bien lu, des dromadaires. Enfin, des chameaux-dromadaires pour être précis. Mais on n'était pas dessus hein, on les suivait avec des 4x4 sur les quatre kilomètres de course et on hurlait dans des talkies-walkies reliés à eux pour les pousser à aller plus vite. Et tu devineras pas celui qui a gagné ? Eh bah c’est celui de Neyney, comme par hasard. Le dromadaire de Cavani était devant tout le long et, comme par magie, il a reculé pour que celui du Ney remporte la victoire. C’est fou ce que le club ne ferait pas pour lui quand même. Encore une fois, moi, je n’ai rien dit, mais j’avoue que je n’ai pas aimé que le mien termine derrière celui de Choupo.La course terminée, on est rentrés à l’hôtel et on a regardé le match de Guingamp Rennes pour observer notre adversaire de samedi. Non, je rigole, on est partis faire la fête et manger au restaurant de SaltBae. D’ailleurs, j’ai bouffé son entrecôte, mais je n’ai pas pu prendre l’option dorée puisque mon papa me l’avait interdit, disant que ça allait faire polémique, alors que je sais très bien que ça ne l’aurait pas fait avec moi. En revanche, ce qui est polémique, c'est le fait qu’ils appellent ça une entrecôte alors qu’il y a un os.Jeudi matin, vu qu'on était fatigués, l'entraînement a été annulé. En même temps, on n'était pas venus pour travailler. Et puis, on n'avait pas la tête à ça, puisqu'on a appris que le président a perdu sa maman. Je suis allé le prendre dans mes bras pour lui apporter mon soutien et je lui ai promis qu’on allait gagner la Ligue des champions cette année pour elle. Bon, j’aurais peut-être juste dû promettre un quart de finale, car je n’ai pas envie qu’il m’envoie en prêt à Doncaster pour avoir menti. Au passage, je pense que tu peux lui envoyer un message de condoléances, ça lui fera plaisir et peut-être qu’il t’autorisera à rejouer avec nous. Ce serait top.Après, on a pris l’avion et on est rentrés sur Paris. En revanche, tout le monde a oublié de prévenir Jesé qu’on rentrait plus tôt, et du coup, il est parti passer quelques jours avec sa famille en Espagne . J’ai vu un article qui déclarait qu’il cherchait un nouveau club, mais moi, j’espère surtout qu’il va enregistrer un nouveau single.Bon bah voilà, je n’ai plus grand-chose à te dire à part que tu nous as manqué pendant ce stage. Enfin, tu as surtout manqué à Presnel qui a versé une larme quand il a vu le snap que tu lui as envoyé. Là, je suis tranquillement chez mes parents, je vais me regarder le dernier épisode de. Je t'appelle s'il y a une scène de pieds.Bises mon Adrien et à lundi pour l’entraînement.Kylian.