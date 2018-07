Le journal de Benjamin Pavard - Épisode 6

Pendant toute la Coupe du monde, SO FOOT vous propose de vivre la compétition de l’intérieur, grâce au précieux (faux) témoignage de Benjamin Pavard, numéro 2 de l’équipe de France.

Mercredi 27 juin

Julien Mahieu

Cet article est bien évidemment une fiction

Alors, il était pas beau, ce match ? Hahaha. Nan, mais sérieux, vous vous attendiez à quoi ? C’est m’sieur Deschamps le sélectionneur, les copains, hein, t’as cru qu’il allait jouer en 3-2-5 «» , prôner leet qu’on allait gagner 8-2 ? T’as cru que tu allais prendre du plaisir dans un match où le point du nul suffit à m’sieur Deschamps ? Bah non, raté : on a fait comme d’habitude, on a pris le moins de risques possible, on a centré comme des couillons sur la tête des défenseurs danois pendant 90 minutes, on a vainement espéré que Griezmann réussisse enfin un geste technique dans ce tournoi, et à la fin du match, on leur a serré la main en leur souhaitant bonne continuation, et bon retour à la maison après les huitièmes...Ils sont quand même bizarres, ces Danois, non ? Ils avaient l’air super contents de finir deuxièmes, ils nous ont même fait coucou en remontant dans leur bus, et puis ils sont partis gaiement se faire charcuter par les Croates comme si c’est exactement ce qu’ils avaient prévu depuis le début ; c’était terrible, on avait l’impression de revoir les supporters français à Moscou avant la rencontre qui espéraient voir «» (autant dire que leurs espoirs, on les a pris, on les a déchirés, on les a ingurgités, on les a digérés et puis on les a largués sur une aire d’autoroute sur le chemin du retour).La plus grosse frayeur qu’on a connue hier, c’est quand on a perdu Florian pendant de longues minutes au moment de repartir. À chaque fois qu’on remonte dans le bus, y a Guy Stéphan qui fait l’appel, et au moment où il a dit «» , y a personne qu’a répondu. M’sieur Deschamps a sonné le branle-bas de combat, il a dit : «» , et là, y a Guy Stéphan qui a demandé : «» et là, il y a eu un grand silence, et m’sieur Deschamps a répondu : «» Finalement, on a retrouvé Florian au bout d’une demi-heure, quand le bus des Danois est réapparu sur le parking : il s’était glissé à bord en disant qu’il s’appelait Flonik Thauvinsen, histoire de gratter quelques minutes de jeu, et ça a bien failli marcher comme quand il s’était barré de Lille en loucedé pour signer à l’OM. Le sélectionneur danois était bien embêté, il a dit quelque chose comme «» et Deschamps a mis fin à cette histoire en disant : «» Et puis Florian est parti s’asseoir dans notre bus, à sa place, à côté d’Adil.Bon, sinon, je crois pouvoir dire sans me vanter que j’ai enfin convaincu le coach que j’étais devenu un titulaire indiscutable dans cette équipe : Djibril Sidibé a réalisé mon plus beau match depuis le début de la compétition. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé, mais chaque fois qu’il courait, on aurait dit que chacune de ses jambes essayait de se faire la malle dans une direction différente. Et quand il recevait le ballon, j’vous en parle même pas, y a la jambe gauche qui essayait de faucher la jambe droite, Djibril faisait ce qu’il pouvait pour reprendre le contrôle en hurlant : «» , les Danois n’osaient même plus s’approcher de lui. À un moment donné, il a essayé de négocier un ballon de la tête, il était seul sur son aile, eh bien croyez-le ou non, ça s’est transformé en passe millimétrée pour un Danois seul aux seize mètres, et à ce moment-là, m’sieur Deschamps a pris son petit carnet, il a sorti une gomme bleue, et il a gommé jusqu’à ce que la gomme traverse le cahier. Je pense que je serai titulaire en huitièmes de finale.Remarquez, il n’y a pas que Djibril qui est passé à côté : il y a aussi Thamos Lamer. C’est comme ça qu’on appelle Lemar depuis son match d’hier, parce qu’on refuse de croire que c’est le joueur de Monaco qui est avec nous en Russie. Je sais pas lequel des deux l’Atlético de Madrid a acheté, et apparemment eux aussi ils ont des gros doutes parce qu’ils arrêtent pas d’envoyer des textos à Lucas et Antoine en leur demandant de leur expédier un cheveu de Thamos histoire de faire une analyse ADN. Il était tellement nul qu’à chaque fois qu’il récupérait le ballon, y a N’Golo qui se retenait de le tacler avant qu'il le rende à l'adversaire.Heureusement qu’il est là, N’Golo, d’ailleurs... Au début du match, quand m’sieur Deschamps a donné ses consignes, il a dit : «» Le problème, c’est qu’il a oublié de demander à N’Golo de marquer des buts, du coup bah ça a fait 0-0.À la fin du match, il y a un supporter mécontent qui nous a demandé : «» et la vérité, c’est qu’on a surtout honte de faire des matchs pareils alors que N’Golo il est là, à courir comme un dératé, comme un hyperactif sous ecstas, comme un diabétique au marché de la sucette, comme Laurent Wauquiez sur un petit marché de province rempli de petits vieux et de caméras. N’Golo, rien que de le regarder jouer, je suis crevé. N’Golo, c’est le videur d’une boîte où personne ne rentrera jamais.Même pas Leo Messi, j’espère.Bref, nous voilà en huitièmes de finale contre l’Argentine. Il va falloir qu’on se mette au travail pour de bon, je crois bien. Je vous dis à très bientôt. La prochaine fois qu’on se parle, on sera sur le chemin de la gloire, ou sur le chemin du retour.