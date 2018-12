Le journal d'anniversaire du petit Kylian

Dimanche 20 décembre 1998, Kylian Mbappé pousse ses premiers cris et Béatrice Schönberg présente le 20 heures sur la 2. Qui se souvient de ce qu'il fabriquait ce jour-là ? Bill Clinton, Xavi Hernández et Jean-Luc Crétier, entre autres. Séquence souvenirs.

Le dimanche 20 décembre 1998...

... la France est championne du monde depuis 161 jours.... Bagdad n'est plus sous les bombes : premier réveil sans risquer de voir un Tomahawk atterrir dans leur tasse de thé pour les militaires de Saddam Hussein.... S'il s'est retiré d' Irak , Bill Clinton n'est pas encore sorti de l'affaire Lewinsky. Sous son bol de Nescafé, c'est une procédure d'votée la veille qui attend le président américain. Parjure et obstruction de la justice pour Bill, premierde l'histoire pour Monica – qui compte toujours trois couvertures dud'avance sur Mbappé.... Plusieurs centaines de médecins libéraux manifestent au Trocadéro contre la politique de Martine Aubry, ministre de la Santé. Bilan : IMC correcte, taux de cholestérol maîtrisé, un peu de tension à surveiller.... Une grosse tempête passe sur la Bretagne, des rafales à 170 km/h sont enregistrées à la pointe du Raz. Et le saviez-vous ? Kilian, prénom d'origine celtique, vient de(guerrier) et(assaut). Le destin, quand même...... Vous le croirez ou non, mais Chambéry Savoie s'incline sur le taraflex de Dunkerque Grand Littoral (27-20), le Tampa Bay Lightning va arracher le nul sur la glace des Philadelphia Flyers (2-2) et Janne Ahonen (252,5 mètres) devance Noriaki Kasai (248 mètres) sur le grand tremplin d'Oberhof. Le destin, quand même...... Jean-Luc Crétier arrive chez lui, à Bourg-Saint- Maurice . Le champion olympique ramène une fracture de la main et une rupture du ligament croisé gauche de sa chute impressionnante à Val Gardena. La dernière descente de sa carrière.... Houston, nous avons des problèmes. Huit exactement : six filles et deux garçons pour cette Texane qui met au monde des octuplés, les premiers à naître tous vivants. Mais connaissent-ils seulement l'existence de l'enfant de Bondy ?... Rayon anniversaires toujours : Julien Benneteau souffle 17 bougies et n'a, déjà, gagné aucun titre en simple ; Nadia Farès fête ses 25 ans et deux rôles incendiaires sous la direction de Bernie Bonvoisin ; Yvan Le Bolloc'h, trois ans avant JC, chiffre 37 printemps ; et Ernest-Antoine Seillière cumule 61 annuités au décompte de la vie, ce qui commence à en faire un homme vieux, toujours ambitieux, bientôt vicieux ... Le jour de ses 18 ans, Ashley Cole n'a lui pas joué un seul match professionnel et en est encore à se donner du plaisir en solo dans sa chambre d'ado.... Pendant ce temps-là, des fées s'activent sur la télé branchée au-dessus du berceau de bébé Mbappé, elles s'appellent Benoît, Ivan, Roberto et Javier. Une reprise tout en placement, un contrôle à la baguette, une frappe croisée au sol, une autre en puissance : l'Internazionale calme la marâtre Roma (4-1), le petit Kylian peut accorder ses premiers cris avec ceux de Giuseppe Meazza . Un double champion du monde, oui.... Le Borussia Dortmund marche sur le VfB Stuttgart (3-0), mais Benjamin Pavard n'y est pour rien. Parce que Benji' n'a que deux ans et il est trop chou !... Trognon toujours, Xavi Hernández, 18 ans, marque son premier but en Liga à Valladolid (0-1). D'une tête de (futur) champion, évidemment.... Monaco (défaite 0-1 contre Lyon ) et Paris (défaite 2-0 à Lorient ) se réveillent avec la gueule de bois après la dernière fournée de l'année en Division 1. Ah ça, sans son Kylian, ça fait tout de suite moins les malins, hein ?... Zinédine Zidane repasse son costume : demain, il a un Ballon d'or à recevoir ... La France sera championne du monde dans 7147 jours.