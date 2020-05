Le jour où Boban a réalisé son high kick

À l’occasion du match fatal Dinamo Zagreb–Étoile rouge de Belgrade, Zvonimir Boban a frappé un CRS. Un geste « politique » , qui vaudra au jeune milieu du Dinamo d’accéder au rang de héros national de la future République de Croatie.



1

Le match qui n’a jamais eu lieu

Guerre prévue

Zvonimir, Bruno...

... et Refik

Boban, l’Étoile bleue de Zagreb

Bien plus qu'un coup de pied

Par Chérif Ghemmour

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Charles de Gaulle en 1964 et en 1965 :(...)Bien vu, Charles de Goal ! Il avait annoncé le compte à rebours fatal qui allait désintégrer la Yougoslavie, une confédération agglomérant six républiques qui mêlait des populations d’ethnies et de religions différentes...Vecteur identitaire de l’âme croate, le Dinamo Zagreb avait eu maille à partir avec le gouvernement central de Belgrade : les manifestations de joie assorties du drapeau croate qui suivaient chaque grand succès du Dinamo étaient soit réprimées (champion de Yougoslavie 1954), soit préventivement interdites (Coupe de l’UEFA 1967). La mort de Tito en 1980 avait ensuite, en effet, provoqué le réveil progressif des « nationalités » .Comme dans les autres pays socialistes après la chute du Mur de Berlin, des élections multipartites générales sont organisées en 1990 en Yougoslavie, et le 6 mai, les Croates portent au pouvoir l’Union démocratique croate (HDZ) de l’indépendantiste et nationaliste Franjo Tuđman. Il sera élu le 30 mai suivant président de la République de Croatie... Question football, avant le mondial 1990 auquel participerait la Yougoslavie, l’hymne yougoslave était toujours conspué à Zagreb. Et deux semaines avant l’explosif Dinamo-Étoile rouge du 13 mai, la rencontre FK Sarajevo-Dinamo Zagreb de la 30journée de championnat yougoslave n’avait pu aller à son terme, interrompue par divers incidents...Le dimanche ensoleillé du 13 mai 1990, le Dinamo Zagreb accueille donc au célèbre stade Maksimir l’Étoile rouge de Belgrade pour le compte de la 33et avant-dernière journée du championnat de Yougoslavie. La compète est déjà pliée, puisque l’Étoile est assurée de remporter le titre, son dix-septième. Les deux clubs déjà antagonistes (club du « pouvoir central » de Belgrade contre club de province croate « opprimée » ) se tirent la bourre en championnat tout au long des années 1980. On sait donc que la rencontre va être l’occasion d’affrontements entre ultras des deux bords.Les Bad Blue Boys, supporters en azur foncé du Dinamo, sont massés dans le virage Ouest du Maksimir. En face, regroupés en virage Est, 3000 Delije ( « les Braves » ), les supporters les plus violents de l’Étoile rouge de Belgrade, ont déjà semé la pagaille en ville. Leur chef est le sinistre Željko Ražnatović, alias Arkan, futur chef de milice coupable d’exactions pendant la guerre. Après avoir chanté des hymnes nationalistes serbes et hurlé, les Delije se mettent à casser leurs sièges, qu’ils balancent sur les supporters de Zagreb isolés de la tribune Sud toute proche, avant de les lyncher.Sur la pelouse, les joueurs des deux équipes s’échauffent... La police ne moufte toujours pas, ce qui provoque la colère du virage Ouest où sont massés les Bad Blue Boys. Alors que certains d’entre eux tentent de déborder les grillages, les flics interviennent enfin. Passifs face aux Rouges, ils répriment en revanche les Bleus en les repoussant à coups de matraque ! Mais les Bad Blue Boys enfoncent l’enclos de sécurité et se ruent sur la pelouse pour en découdre avec les CRS et attaquer le virage rouge des Delije., racontera un témoin.Sur le terrain, c’est la panique. Les joueurs des deux équipes rentrent immédiatement au vestiaire. Seuls quelques joueurs du Dinamo sont restés au milieu des bagarres entre les Bad Blue Boys et la police. Parmi ces joueurs, Zvonimir Boban, numéro 10 au dos, 21 ans et étoile montante du foot yougoslave. Un Blue Boy, Bruno Sirok, raconte :Boban poursuit lui-même :Le flic touché par Boban, Refik Ahmetović, bosniaque, pardonnera plus tard publiquement au jeune milieu croate. Zvonimir Boban, lui, vient d’entrer dans l'histoire en héros national de la Croatie bientôt indépendante... Sonau menton du bastonneur en uniforme sera immortalisé par des photos emblématiques et par des fresques murales graffées à Zagreb. Quelque temps plus tard, Boban déclarera sur CNN :Nationaliste croate revendiqué, le jeune Boban avait fait partie de la sélection yougoslave avec laquelle il avait été champion du monde des U20 en 1987 au Chili :Au Maksimir, le chaos ultra violent qui a duré 70 minutes s’achève sur un bilan officiel miraculeux de zéro mort, mais de 138 blessés et 147 arrestations. Le match qui n’a donc pas eu lieu se soldera par un 3-0 sur tapis vert en faveur de l’Étoile rouge, et la saison 1989-1990 fut arrêtée dans la foulée sur le titre de champion du club de Belgrade. La Fédération yougoslave de football suspendra également pour six mois (ramenés à quatre) Zvonimir Boban, le privant ainsi de sélection pour la Coupe du monde 1990 en Italie. Au Mondial, une Yougoslavie emballante, mais, hélas, privée de Boban et de Baždarević (suspendu et interdit de Coupe du monde pour avoir craché sur un arbitre en L1), sera éliminée de peu en quarts par l’Argentine (0-0, 3 tab à 2). Mais le mal était fait... Ce Dinamo-Étoile rouge du 13 mai avait consumé la mèche fatale d’une guerre fratricide qui allait ravager toute l’ex-Yougoslavie (1991-1995)., racontera Pero Zlatar, ancien directeur sportif du Dinamo. Ivica Osim, le sélectionneur yougoslave éploré, ne dira pas autre chose :Aujourd’hui, quand on se rend au stade Maksimir de Zagreb où fut joué ce Dinamo-Étoile rouge, on peut s’arrêter devant la grande stèle murale en relief exposant un groupe de soldats se tenant fièrement, avec sur le côté une plaque qui proclame :Le 16 mai 1991, au Marakana de Belgrade, la Yougoslavie multicomposite a disputé son dernier match avant son éclatement. Une belle victoire 7-0 contre les Féroé qui la qualifiera pour l’Euro 1992, mais dont elle sera finalement exclue par l’UEFA pour cause de conflit déclaré. Zvonimir Boban avait marqué un but face aux Féroé. Trois jours avant l’indépendance de la Croatie votée par référendum le 19 mai 1991... Le futur Milanais aura été malgré lui l’homme d’une rupture idéologique symbolique. Par son geste (un coup de pied) et par son engagement politique affirmé, Zvonimir Boban avait concouru à la personnalisation médiatique soudaine des grands sportifs en Yougoslavie. Or, dans ce pays, le régime politique avait développé une excellence remarquable prioritairement dans les « sports co » (foot, basket, volley, handball ou water-polo). Les sports collectifs étaient considérés comme plus « inclusifs » , de préférence aux sports individuels qui pouvaient consacrer des héros marqués par leur régionalisme (croate, serbe ou slovène), donc à l’encontre de l’esprit fédérateur national. En accédant involontairement à une forme nouvelle de « vedettariat » , Boban avait donc bien annoncé la fin de la Fédération yougoslave...