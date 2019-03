Le jour où Wolverhampton a été proclamé « champion du monde »

En 1954, après une série de victoires lors de matchs amicaux de prestige, Wolverhampton a été à l'origine de la création de la Coupe des clubs champions.

Wolverhampton Manchester United FA Cup - Quarts Diffusion sur

Les folles soirées au Molineux

Vidéo

Première apparition en 1958

Vidéo

Par Éric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 24 avril 1954, en battant Tottenham sur le score de 2-0, Wolverhampton est officiellement sacré champion d' Angleterre pour la première fois de son histoire. Une consécration pour ce club fondé en 1877, et qui, jusqu'ici, n'avait jamais réussi à faire mieux que médaille d'argent. Mais les années 1950 vont marquer un tournant dans l'histoire deset, par ricochet, dans celle du football européen. À cette époque-là, les matchs se disputaient en journée. Mais le président de Wolverhampton , le visionnaire Stan Cullis, souhaite innover. Alors, en 1953, avec un investissement de £10,000 (l'équivalent de £274,000 en 2018), il dote le stade Molineux de projecteurs pour assurer l'éclairage nocturne. Le but ? Pouvoir organiser des matchs le soir, et notamment des matchs amicaux contre des équipes d'autres pays.Comme ces amicaux ne doivent pas empiéter sur le championnat d' Angleterre , qui se joue le week-end, ils seront organisés en semaine. Le premier a lieu un mercredi 30 septembre 1953, contre... l' Afrique du Sud . La rencontre, disputée à 19h45, attire de nombreux spectateurs et se solde par une victoire 3-1 de Wolverhampton . Face au succès rencontré par cet évènement, les dirigeants de Wolverhampton décident de poursuivre leur initiative. Ainsi, les Argentins du Racing d’Avellaneda débarquent le 10 mars 1954 au stade Molineux, et sont à leur tour battus 3-1. Même sort pour le Maccabi Tel Aviv, démoli 10-0, puis le Spartak Moscou , battu 4-0 le mardi 16 novembre 1954.Ces matchs de prestige, terriblement excitants pour l'époque, ne vont pas tarder à titiller l'intérêt de la BBC, qui se verrait bien diffuser ces amicaux. Un accord est rapidement signé entre leset la chaîne britannique quant à l'obtention des droits de diffusion de ces. Or, pour l'occasion, Wolverhampton veut frapper un grand coup. Ils invitent donc les Hongrois du Honvéd Budapest.Il faut resituer le contexte. Dans les années 1950, la Hongrie possède une équipe nationale quasi invincible, qui n'a pas perdu le moindre match entre 1950 et 1954. Et si elle vient tout juste de s'incliner en finale de Coupe du monde 1954 face à la RFA, elle a également humilié à deux reprises l' Angleterre : 6-3 à Wembley en novembre 1953, et 7-1 à Budapest en mai 1954. La plupart des joueurs de ce Onze d’or hongrois jouent au Honvéd , à l'instar de Ferenc Puskás , Sandor Kocsis et Zoltán Czibor. Alors, ce 13 décembre 1954, tous les spectateurs et téléspectateurs s'attendent à ce que Wolverhampton se prenne une fessée en direct sur la BBC. Et pourtant, après avoir été menés 2-0 en début de partie, less'imposent 3-2, grâce à des buts de Hancocks et un doublé de Swinbourne. «» , assurera après coup le buteur Roy Swinbourne. Le succès est retentissant et provoque une immense ferveur en Angleterre . À tel point que les journaux anglais, jamais dans la démesure, proclament les Wanderers «L'engouement provoqué par cet évènement ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Présent au stade Molineux le soir de Wolverhampton -Honved, Gabriel Hanot, rédacteur en chef de, milite depuis plusieurs années déjà pour l'organisation d'une compétition européenne entre les meilleures équipes d'Europe. Le fait que les Anglais aient érigé Wolverhampton au rang de «» après quelques victoires à domicile lui donne un peu plus de biscuit pour mener à bien ce projet. «» , écrit-il alors.Ainsi, quelques mois plus tard, fin mars 1955, le congrès de l'UEFA se penche sérieusement sur le dossier. Les arguments de Gabriel Hanot sont convaincants : le 3 avril, le projet, longtemps refusé, est validé. Il y aura bien une Coupe des clubs champions à compter de la saison 1955-1956, censé regrouper les clubs champions de chaque pays. En réalité, seuls les champions d' Espagne Real Madrid ), de France Reims ), d' Italie (Milan), de Suède (Djugarden), du Danemark (Aarhus), de RFA (Rot-Weiss Essen) et de Belgique Anderlecht ) y participeront, les neuf autres participants s'étant tous classés de la 2à la 5place dans leur championnat respectif. Le paradoxe, c'est qu'aucun club anglais n'y participe, la FA ne souhaitant pas voir une compétition venir concurrencer le championnat anglais. Manchester United y prendra finalement part la saison suivante, et se fera éliminer en demi-finale par le Real Madrid Et Wolverhampton ? Les Loups feront leur première apparition lors de l'édition 1958-1959, et le «» , à nouveau sacré champion d' Angleterre en 1958 et 1959, se fera piteusement éliminer dès les huitièmes de finale par Schalke 04 . Il fera un peu mieux en 1959-1960, en allant jusqu'en quarts, où il se fera démolir par Barcelone (9-2 sur l'ensemble des deux matchs). Peut-être parce qu'entre-temps, toutes les autres équipes s'étaient également dotées d'éclairage nocturne...