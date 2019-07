Le jour où vous avez vaincu vos plus grandes peurs

#1: Pierre

Pierre et la peur du Stade de Reims

ACTE 1 : 1000 pattes

ACTE 2 : Challenge Orange

ACTE 3 : BUS MOURINHESQUE

#2: Lucas Suite

Cette histoire débute lors d’un tournoi U15 au printemps, pas très loin de la ville de Reims, le tournoi des « 1000 pattes » . Ce tournoi réunit de nombreuses équipes, certaines prestigieuses (le Stade de Reims, la Juventus etc.) et d’autres composées de 11 bras cassés comme celle dans laquelle j’évoluais à l’époque. On mélange l’élite avec la plèbe !On entame le tournoi sereinement, parfois plus occupés à manger des merguez ou des glaces Solero (vous savez, celles avec les billes vertes bien chimiques qui vous détruisaient le ventre). On passe le premier tour sans embûches, prêts à en découdre en seizièmes.Et là PAF ! On tombe contre le Stade de Reims, l’un des cadors du tournoi. Quelle poisse !Les jambes flagellent rien qu’en voyant l’équipement des joueurs « du Stade » . Le match est un massacre, 3-0 en 15 minutes et les matchs ne durent… que 15 minutes. Au final ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose.Quelques mois après, on se retrouve en demi-finale du challenge Orange. Hasard des choses, on tombe contre… le Stade de Reims ! « Bordel mais encore eux !? » . Arrive le D-DAY. L’atmosphère est lourde, les regards fuyants. On se remémore tous le match d’il y a 3 mois. On a les jambes qui tremblent un peu mais on se change les idées en se racontant des vannes. Le duel commence ! Nous sommes au coude à coude avec le stade de Reims. Quand je rate lamentablement un 1 contre 1 décisif. Ma frappe termine dans un panneau publicitaire MacDo. Je dois aller rechercher le ballon alors que juste derrière se trouve le kop du stade de Reims. Nous sommes éliminés, le stade de Reims jouera la finale du tournoi orange à Bordeaux. Caramba, encore raté !La saison va se terminer, il nous reste tout de même un objectif ultime, la coupe départementale. On s’est hissé jusqu’en finale et inutile de vous dire qui nous allons retrouver en finale… le Stade de Reims ! Nous avions pourtant un de nos dirigeants dont le surnom était DD. Pas suffisant pour avoir de la chance… Jour-J, le match va débuter. On se dit que l’on va se faire ouvrir comme une bouteille de champagne par un champenois. Pourtant le miracle se produit. On joue façon catenaccio et on arrache le nul à la fin de temps réglementaire. Un exploit ! Arrive alors le moment fatidique, la sentence finale, la séance de tirs au but ! Le coach désigne les tireurs, il y a quelques volontaires et je me porte moi-même volontaire pour tirer en 5ème. Arrive mon tour. Je m’avance donc vers le point de pénalty avec la peur au ventre mais tout de même totalement déterminé. Résultat, je marque et le joueur du stade de Reims après moi le loupe VICTOIRE, enfin ! S’ensuit une scène de liesse indescriptible, on laisse la peur au vestiaire et on ramène la coupe à la maison !