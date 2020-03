Le jour où Ronaldinho a été le premier à atteindre le million de vues sur YouTube

Le CrossBar Challenge de Ronaldinho pour Nike

Flirt avec les filles de la prod

« Quand on y repense, c’est dingue : c’est une époque où il n’y avait pas Facebook ni Twitter. D’une certaine manière, la vidéo de Ronaldinho est historique parce qu’elle est la première vidéo virale. »

« Il n’y a aucun trucage »

Saudade et solutions digitales

Par Raphaël Malkin





Dans le jargon publicitaire, Lars Cortsen est ce que l’on appelle un directeur de création. Un job qui consiste notamment à imaginer des idées et inventer des concepts qui puissent servir une marque. Grâce à son métier, ce Danois fan de football a pu croiser le chemin de quelques-unes de ses idoles. Voilà comment, un jour, il s’est retrouvé à converser avec Alex Ferguson afin de plancher sur quelques publicités pouvant servir l’image de Manchester United. Mais cette fois-là, raconte Lars Cortsen, le célèbre entraîneur mancunien ne lui a pas parlé du club de sa vie. Celui-ci voulait plutôt discuter de cette fameuse vidéo qu’il avait gardée jusque-là précieusement dans l’un des dossiers de son ordinateur. Des images que Lars Corsten avait contribué à mettre en scène et qu’Alex Ferguson trouvait fichtrement «» . Dessus : Ronaldinho, cheveux noirs attachés en arrière, tunique jaune fluo frappée de l’écusson du FC Barcelone et chaussures blanches griffées d’une virgule dorée, envoie le cuir se fracasser contre la barre transversale de la cage qui lui fait face. Quatre fois de suite. En vingt-quatre secondes. Sans jamais que le ballon ne touche le sol entre chacune de ses tentatives...En 2005, Lars Cortsen travaille pour le compte de Framfab, une agence de pub installée à Copenhague, quand Nike lui demande en début d’année de réfléchir à une manière de promouvoir la chaussure qu’il a conçue pour son égérie Ronaldinho, la R10 Tiempo, alors que se profile à l’horizon la Coupe du monde organisée en Allemagne. Lors des séances de brainstorming, Lars Cortsen et ses compères se plaisent à imaginer un format inédit : «Vient très vite sur la table ce fameux défi qu’aiment se lancer grands professionnels et petits amateurs : et si Ronnie visait la barre transversale ? «» , se souvient Rasmus Frandsen, lui aussi directeur créatif chez Framfab. Rendez-vous est donc pris un après-midi d’été, au bord du terrain du Mini Estadi, l’enceinte ronde comme un bocal qui accueille d’habitude les matchs des équipes réserves du Barça. Si le réalisateur danois Christian Lyngbye a longtemps attendu le joueur, le Brésilien n’a eu besoin que d’une prise pour le satisfaire. «» , se marre Rasmus.À peine quelques semaines après le tournage, la fameuse vidéo est diffusée en avant-première sur les grands écrans du Camp Nou, à la mi-temps d’un match du Barça. Et puis très vite, elle se répand, devenant même, selon les archives d’Internet, la première vidéo à dépasser le million de vues sur YouTube. «, s’enthousiasme encore aujourd’hui Lars Cortsen.» Mais tandis que les compteurs de vues s’affolent, le débat fait rage : lea-t-il vraiment frappé quatre fois de suite la barre transversale ? Lars Cortsen sourit. «» , explique le publicitaire, avant d’ajouter qu’il s’est même brouillé avec son meilleur ami parce qu’il refusait de lui raconter les dessous de son travail. Quant au joueur, il s’est toujours évertué à entretenir sa légende. «» , affirmait-il par exemple en marge d’un déplacement avec la sélection du Brésil, quelque temps après la sortie de la publicité. Une affirmation appuyée aujourd’hui par ceux qui connaissent Ronaldinho depuis ses débuts à Porto Alegre. «, assure Dênis Abrahão, vice-président du Grêmio Porto Alegre de 1991 à 2002.Malheureusement pour Ronaldinho et sa légende, quelqu’un a finalement vendu la mèche. Lors d’une interview accordée à la presse danoise, la responsable de la communication européenne de Nike à l’époque, Vita Clausen, a indiqué que les équipes de production avaient eu recours à quelques «» et à «» . Et alors ? Lorsque Rasmus Frandsen se rappelle ces quelques moments passés en compagnie du Brésilien, il le revoit d’un coup taper dans le ballon, jongler et dribbler. «, se remémore-t-il.