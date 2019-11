Le jour où Rodrygo est devenu Rodrygol

A 18 ans et dix mois, Rodrygo est devenu mercredi soir face à Galatasaray le plus jeune Brésilien à marquer en Ligue des champions. Et le jeune ailier n'a pas fait les choses à moitié, puisqu'il a planté un triplé. Une étoile de plus à ajouter dans la constellation brésilienne ?

Déjà chouchou des supporters

Par Quentin Jeannerat

On jouait depuis à peine sept minutes mercredi soir à Bernabeu qu'un gamin de 18 ans avait déjà inscrit un doublé. Deux centres de Marcelo, deux buts : le premier après un enchaînement contrôle au deuxième poteau - recentrage - finition clinique du pied gauche dans le petit filet. Le second d'une splendide tête décroisée après avoir porté son mètre 74 plus haut que tout le monde. Pour couronner ce qui constitue sans doute l'un des doublés les plus rapides de l'histoires de la C1, la pépite s'autorisera même à repartir avec le ballon du match en inscrivant un troisième pion en toute fin de partie, d'un vieux pointard après un service de Karim Benzema.Si ce dernier rentre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid en dépassant Di Stefano en terme de buts marqués en Coupe d'Europe - 50 contre 49 -, Rodrygo fait de même à sa manière, celle de ceux qui n'attendent pas la trentaine pour ajouter des lignes à leur page Wikipédia : après être devenu en septembre dernier le premier joueur né dans les années 2000 à marquer sous le maillot des Merengue , le natif d'Osasco n'a eu besoin que de son premier but ce mercredi pour inscrire une autre ligne dans les petits carnets des amateurs de stats en tout genre : il est à présent le plus jeune Brésilien à avoir marqué en Ligue des champions, à 18 ans et 10 mois.Si la rouste filée par le Real à un Galatasaray d'une faiblesse sidérante (6-0) ce mercredi à Santiago Bernabeu n'était a priori pas appelée à rester dans les annales, elle pourrait bien rester comme le jour où l'Europe a réellement découvert "Rodrygol", le surnom qui ne devrait pas tarder à coller aux basques du joueur formé à Santos. Ironie du sort, le polyvalent attaquant - il est capable d'évoluer sur l'aile comme dans l'axe - a brillé de mille feux le soir où un certain Vinicius Jr. avait été laissé en tribunes par Zizou. Arrivé en 2018 auréolé du statut de grand espoir du football brésilien, ce dernier peine de plus en plus à confirmer les espoirs placés en lui...Pendant ce temps-là, son cadet d'un an débarqué en Espagne en juin dernier pour une somme similaire - environ 45 millions d'euros - profite lui à merveille des absences de Gareth Bale et Marco Asensio pour marquer des points auprès de son entraîneur. Et le gamin est déjà adoubé par les tribunes : au moment du pénalty - finalement tiré et transformé d'une panenka par Ramos - obtenu par le Real, elles ont réclamé l'attaquant de poche pour le tirer. Avec son triplé et le shot de confiance supplémentaire que celui-ci pourrait lui donner ces prochaines semaines, Rodrygo Silva de Goes est peut-être en passe de réussir ce qui est normalement impossible ou presque au Real Madrid : s'installer comme un régulier du onze de départ, à même pas 19 ans.