Le jour où Recoba a éclipsé Ronaldo

Jour de célébration à San Siro. Telle une procession religieuse, les fidèles se sont réunis, nombreux, pour assister au baptême de leur nouvel enfant prodige, Ronaldo. Auteur de 47 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 1996-1997 avec le Barça,le Brésilien entre dans une nouvelle dimension avec sa signature à l'Inter, dans ce qui est, à l'époque, le meilleur championnat au monde. Le président Moratti a battu au finish la concurrence de la Lazio, et vient de débourser 51 milliards de lires (l'équivalent de 26,8 millions d'euros), ce qui en fait alors le plus gros transfert de l'histoire. «, rembobine Benoit Cauet, arrivé à l'Inter à l'été 1997, en même temps que Ronaldo.» Et ce 31 août 1997, après des semaines et des semaines d'attente, lesde l'Inter vont enfin pouvoir voir leur nouvel attaquant à l'œuvre. La victime expiatoire, un promu, se nomme Brescia.Pour ce premier match de la saison, Gigi Simoni, le coach de l'Inter, aligne un 4-3-3 avec Djorkaeff, Ganz et Ronaldo – ou plutôt Ronaldinho, comme l'appelle encore le commentateur de l'époque – en trio offensif. Le coach, qui s'est fait une réputation sur le banc de la Cremonese,sort d'une expérience peu convaincante à Naples : il a été viré à quelques journées de la fin, après une série de dix matchs sans victoire. Alors, forcément, à Milan, il est attendu au tournant. Au vu du recrutement estival, le président Moratti a en effet des ambitions. En plus de Ronaldo, le bossa fait venir Taribo West (Auxerre), Luigi Sartor (Vicenza), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Francesco Moriero (AS Rome), et une jeune pépite venue du Nacional Montevideo, Álvaro Recoba. De quoi, a priori, réussir à concurrencer la Juventus pour le Scudetto. «, replace Cauet.Dès le début de la rencontre, l'Inter met le pied sur le ballon. Chaque touche de balle de Ronaldo est un frisson parcourant les 62 000 tifosi dans les travées de San Siro. Mais les occasions sont rares. Brescia, dont le coach est un certain Giuseppe Materazzi, père du meilleur pote de Zidane, se défend avec ordre et ne concède que peu d'espaces. Quelques occasions sur coups de pied arrêtés, mais le portier, Giovanni Cervone, veille. À la pause, 0-0. Cauet : «En début de seconde période, Ronaldo commence à monter en puissance. Le Brésilien s'offre un premier slalom, ponctué par une frappe du gauche. À côté. Puis il tente sa chance sur coup franc. Tir central, puissant, Cervone s'interpose et dévie du bout des gants sur sa barre. Simoni sent que son équipe patine, alors il décide de changer. À la 70minute, il fait entrer Álvaro Recoba, 21 ans et une belle coupe au bol à la Mireille Mathieu, à la place de Maurizio Ganz. Mais trois minutes plus tard, coup de froid sur San Siro. Dans la surface de l'Inter, c'est un attaquant de 30 ans qui découvre lui aussi ce jour-là la Serie A (après avoir roulé sa bosse dans les divisions inférieures), qui va jouer les Ronaldo. Il s'appelle Dario Hübner, il a les cheveux frisés et une moustache d'un autre temps, et il va mystifier la défenseavec un enchaînement contrôle dos au but-reprise de volée, le tout sur un service d'Andrea Pirlo. 1-0 pour Brescia, à un quart d'heure du terme.Réaction immédiate de Gigi Simoni, qui fait entrer Benoit Cauet. Pour le Français, c'est aussi unbaptême en Serie A. «raconte-t-il.» Et l'ancien Nantais va effectivement sonner la révolte. Deux minutes à peine après être entré en jeu, et sur l'un de ses tous premiers ballons, Cauet accélère sur le côté gauche, crochète, puis sert Recoba. À trente mètres des cages, quasiment sans élan,ne se pose pas de questions et déclenche un missile du pied gauche qui vient nettoyer la lunette de Cervone. «» rigole Cauet. Neuf minutes passées sur les pelouses de Serie A, et déjà un but. Les présentations sont faites. Et ce n'est pas terminé.Après cette égalisation, l'Inter pousse. Tous continuent de penser que c'est Ronaldo qui va offrir les trois points.Mais l'ancien du PSV, animé par quelques éclairs de génie, ne semble pas encore totalement dans le rythme. Alors, quand l'Inter obtient un coup franc à la 87minute, à une trentaine de mètres des buts, Ronaldo a la lucidité de laisser le ballon à Recoba. «atteste Cauet.» La suite appartient à l'histoire. Trois pas d'élan. Et une praline enveloppée qui vient mourir dans l'autre lucarne du malheureux Cervone. En huit minutes, l'Uruguayen s'est offert un doublé retentissant, offrant ainsi la victoire à l'Inter et éclipsant par la même occasion la première de Ronaldo.Trois jours plus tard, l'Inter entame sa campagne de Coupe d'Italie sur la pelouse de Foggia. Ronaldo est laissé au repos, et Simoni en profite pour titulariser Recoba, cette fois-ci aux côtés de Djorkaeff et Kanu. Un seul but sera marqué lors de cette rencontre : une reprise de volée du gauche de Recoba, qui commence donc sa saison 1997-1998 par trois buts en deux matchs. Cauet, encore : «» Recoba ne sera en effet aligné que huit fois sur l'ensemble de la saison en championnat, quasiment jamais en tant que titulaire. Mais il aura tout de même le temps d'inscrire un but du milieu de terrain sur la pelouse d'Empoli. Comme pour rappeler que, même si la star incontestée s'appelait Ronaldo, l'homme des exploits improbables cette saison-là à l'Inter, c'était bien lui.