Le jour où Pauleta a fait un canular à Fabrice Pancrate

MM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La légende ne le raconte pas mais Pedro Miguel Pauleta a de l'humour.Interrogé par la rédaction sur quelques-uns des pires (et meilleurs) souvenirs de sa carrière, l'Aigle des Açores a avoué, suite à une question sur la pire blague faite à un coéquipier, qu'il avait fait gober un bon bobard à Fabrice Pancrate :"Pedro, la limousine n'arrive pas".(rires »La pire blague qu'il a faite à un coéquipier ? Le pire stade dans lequel il a joué ? Le pire maillot qu'il a vu en Ligue 1 ? La pire célébration ? Découvre l'interview Best Of - Worst Of de Pauleta sur le site officiel de la Ligue 1. Découvre le Best Of - Worst Of de Pedro Miguel Pauleta sur le site officiel de la Ligue 1.