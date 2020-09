Le jour où Nagatomo a marqué contre la réserve de l'OM

Yūto Nagatomo est tombé amoureux de l'OM en prenant Salim Arrache au marquage. C'était en 2006-2007, en déplacement à Marseille avec son équipe universitaire pour un amical face à la réserve marseillaise, et c'est une pépite que le club phocéen a sorti des cartons en présentant sa nouvelle recrue. Espérons que le Japonais ait conservé la même force de frappe.

3

Haribo et trou de mémoire

Second Yuto

Par Jérémie Baron

Propos de Nagatomo via OM.fr

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'équipe de communication de l'OM aura rarement pu développer un story-telling aussi parfait à l'annonce de l'arrivée d'un nouvel élément au sein de son effectif. Oui, le latéral aux 122 capes avec le Japon était déjà venu s'entraîner sur les terrains de l'OM, avant même que le centre olympien adopte le nom Robert Louis-Dreyfus ou que son Inter ne croise la route de l'équipe phocéenne en C1, en 2012.C'est bel et bien comme cela que l'ex-joueur de Galatasaray raconte l'histoire :Si à bientôt 34 piges (il les fêtera la semaine prochaine), le garçon a certainement encore quelques restes footballistiques à offrir, sa mémoire semble en revanche lui jouer des tours. Un coup d’œil aux images d'archives retrouvées par l'OM permettent de voir que le maillot olympien est plus ancien que 2008 et que Franck Ribéry, Samir Nasri, Djibril Cissé ou encore Mickaël Pagis faisaient encore partie du décor : en réalité, c’est lors de la saison 2006-2007 que la Meiji University - où Nagatomo a fait ses gammes durant deux ans avant d'intégrer les rangs du FC Tokyo - a ramené son équipe en Provence pour ce moment devenu une décennie plus tard historique.C'est donc sous les yeux de Nasri et du Djib', mais aussi d'Albert Émon (entraîneur de l'équipe première) que le futur(il connaîtra sa première cape un an plus tard), après une photo souvenir, vit son premier contact avec l'OM, dont l'équipe réserve arbore alors un magnifique logo Haribo sur le bidon. Ce jour-là, l'ambidextre qu'il est n'est pas aligné à gauche, mais dans le couloir droit. Ce qui lui offre l'occasion de marquer à la culotte un certain Salim Arrache, ex-Strasbourgeois qui restera comme un flop monumental à Marseille . Et au regard des séquences que le club a ressorti, l'international algérien n'avait pas passé un super après-midi face au jeune Nagatomo.D'ailleurs, mis à part ce dernier, personne ne semble se rappeler cet obscur amical : contactés par nos soins, Mame N'Diaye (membre de l'équipe B à ce moment-là) et Mickaël Pagis (présent sur les photos) n'en ont pas conservé une bribe de souvenir. Si le Japonais n'a pas oublié, c'est peut-être parce qu'en plus d'avoir mis Arrache dans sa poche, il avait également envoyé un pétard monumental (du pied droit), en embuscade au second poteau , au fond des ficelles provençales. Ce qui fera dire à Sébastien Pietri, au commentaire de ce drôle de match sur OMTV :En attendant, ce séjour a assez marqué le défenseur pour qu'il y fasse référence treize (ou quatorze ?) années plus tard.Entre Yūto Nagatomo et l'OM, on ne sait pas combien de temps l'histoire d'amour va durer. En revanche, on peut affirmer que les premiers clins d'œil remonte à une bonne douzaine d'années.