Le jour où les trois frères Maradona ont joué ensemble

Le temps d’un match, en novembre 1987, Diego Maradona a porté le maillot de Grenade. Et ce jour là, il n’était pas le seul Maradona dans l’équipe: ses frères Hugo et Raùl étaient également de la partie. Récit d’une journée historique.

Deux Maradona face à face

Deux Maradona au tableau d'affichage

Par Eric Maggiori

L’année 1987 a assurément été une année spéciale pour la famille Maradona. Au mois de mai, un an après avoir remporté la Coupe du Monde, Diego devient le héros de Naples en permettant au Napoli de remporter le premier Scudetto de son histoire. La fête et les scènes de liesse qui s’ensuivirent dans la citéont marqué leur époque. Forcément, ce statut de Dieu vivant va conférer à Diego certains passe-droits. Comme celui, par exemple, de faire gentiment pression sur la direction napolitaine pour qu’elle recrute Hugo, son petit frère de 18 ans. Ce dernier évolue depuis un an avec les pros d’Argentinos Juniors. Pour contenter Diego, le président Ferlaino accepte de faire venir le petit Hugo. Mais à peine le temps d’endosser le maillotque le Maradona Jr est envoyé en prêt à Ascoli. Les retrouvailles ne tarderont toutefois pas.Nouvelle date importante de cette année 1987 : le 20 septembre. On joue la deuxième journée de Serie A. C’est donc le premier match du Napoli champion d’Italie à domicile. 66 767 tifosi se sont amassés dans les travées du San Paolo pour voir Maradona. Ils seront gâtés. Car ce jour là, ils ne verront pas un, mais bien… deux Maradona. En effet, le Napoli reçoit Ascoli. Diego est évidemment sur la pelouse, maillot numéro 10 sur les épaules. Et à la 58e minute, le moment tant attendu. L’entraîneur d’Ascoli, Illario Castagner, décide de faire entrer Hugo Maradona. Qui rentre sur la pelouse sous une ovation amicale du public napolitain, et le regard fier de son grand frère. C’est la seule fois dans l’histoire que Diego Maradona affrontera l’un de ses frères lors d’un match officiel (Hugo ne jouera pas le retour). En revanche, ce n’est pas la seule fois qu’on le verra sur une pelouse en compagnie de ses frangins.A peine trois jours plus tard, le 23 septembre, le troisième frère Maradona, Raùl, 20 ans, débarque lui aussi en Europe en provenance de Boca. C’est le président de Grenade, Alfonso Suárez Mendía, souhaitant «» , qui accepte de le recruter pour 120 000 euros actuels, somme énorme à l’époque pour un club à peine promu en D2. Problème : le président a beau refaire ses comptes des dizaines de fois, il en arrive toujours à la même conclusion : il n’a pas cette somme. C’est alors que Diego Maradona entre en piste. Le Pibe veut absolument que l’opération aille à son terme, alors il décide d’agir. Profitant de la trêve, et après s’être entendu avec les dirigeants du Napoli, il aide ceux de Grenade à organiser un match amical entre le Granada CF et les Suédois de Malmö, auquel il va lui-même participer... en tant que joueur de Grenade. Et pour que la fête soit complète, il ramène dans ses valises son petit frère Hugo, histoire que la fratrie soit au complet. Le but de l’opération est simple : que les recettes du match permettent de payer le transfert de Raùl. Le deal est conclu et le 18 novembre 1987, Diego Maradona se retrouve à porter le maillot de Grenade, en compagnie de ses frères Raùl et Hugo. Historique.Forcément, à Grenade, c’est la cohue. Plus de 15 000 fanatiques se précipitent au stade Los Carmenes pour voir Diego, le meilleur joueur du monse. Exceptionnellement, pour l’occasion, le Pibe ne revêt pas son traditionnel numéro 10, laissé à Raùl, mais le numéro 9. Brassard de capitaine au bras, il transcende ses coéquipiers d'un soir face à une équipe de Malmö qui, mine de rien, était finaliste de Coupe des Champions huit ans plus tôt. Les supporters rêvent de voir plusieurs Maradona inscrire leur nom au tableau d’affichage. Leur voeu va être exaucé. Après l’ouverture du score suédoise (Palmer, 20e), c’est Raùl Maradona, servi en profondeur par Diego, qui égalise pour les locaux. A l’heure de jeu, Malmö reprend l’avantage par Johansson. Et puis, à la 76e, le moment que tout le monde avait attendu. Avec son pied gauche, Diego Maradona dessine un somptueux coup franc qui vient se loger dans le petit filet. Et pour que la fête soit totale, Manolo offre la victoire à Grenade en toute fin de partie. 3-2.L'évènement est historique, et, comme convenu, il permettra à Grenade de payer le transfert de Raùl. Dont l’aventure espagnole sera finalement de courte durée. Après 19 matchs et deux buts inscrits, il mettra les voiles, notamment à cause d’un rendement très en-dessous des attentes. Restera le souvenir de ce 18 novembre 1987, où trois Maradona ont porté le maillotde Grenade, devant 15 000 fans qui, quelques jours plus tard, n’étaient plus que 3000 pour assister à une défaite 0-1 contre Lleida, en D2 espagnole… Un seul Maradona vous manque…