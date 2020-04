Le jour où les Bleus ont perdu face à la Corse

Il y a certaines défaites que les Bleus préfèrent planquer sous le tapis. Comme Séville 1982. Ou encore cette défaite face à une petite sélection d’irréductibles Corses...



Le Roumain corse

« Des hommes qui ont des couilles »

« Si un jour on vous file votre indépendance, vous pourrez toujours espérer jouer un rôle sur le plan international ! »



Lazzis et licenciement

Par Paul Bemer

Source de la photo de homepage: www.corsefootball.fr

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Né le 17 mars 1929 à bord d’un ferry effectuant la liaison Ajaccio-Marseille, Victor Sinet était un journaliste sportif respecté, l’une des plus fines plumes deet dedurant la seconde moitié du XXsiècle. Un genre de Panoramix du football corse aussi, qui s’est éteint sur son île le 17 septembre 2012, à 83 printemps. Certes, sur le « continent » , son nom n’est connu que des initiés, mais sur l’Île de Beauté, la mémoire collective se rappelle qu’il est à l’origine de l’un des plus grands exploits du football corse. C’était le 28 février 1967, au stade Vélodrome de Marseille.L’histoire commence par un coup de fil passé début février. Fraîchement nommé sélectionneur des Bleus, Just Fontaine cherche un sparring-partner pour préparer son premier match officiel dans les meilleures conditions. Prévu pour le 22 mars au Parc des Princes, l’amical face à la Roumanie est l’occasion pour lui d’innover., dresse-t-il d’emblée.C’est donc au détour d’une conversation téléphonique anodine avec Victor Sinet, sondepuis leur rencontre, que le meilleur buteur sur une phase finale de Coupe du monde a l’idée d’une rencontre entre la France et la Corse :Le journaliste use de son entregent et, au lieu de contacter l’un des trois clubs insulaires – le GFC Ajaccio, champion de France amateur en titre, l’AC Ajaccio ou le SEC Bastia –, il propose à Justo de rassembler une sélection des meilleurs joueurs de l’île, professionnels comme amateurs. Banco. En une semaine à peine, le match est officialisé et organisé à Marseille, où la communauté corse est largement implantée.En réalité, Victor Sinet s’appuie sur un groupe bien établi, et ce, depuis cinq ans tout pile. En février 1962, il était déjà à l’origine de cette sélection corse qui avait battu l’OGC Nice (1-0) dans une partie organisée pour venir en aide aux familles des victimes de la catastrophe aérienne du Monte Renoso. Idem en juin 1963, pour un match nul, mais caritatif (1-1) contre le Stade de Reims durant lequel les Corses avaient même pu goûter aux joies d’un stade Vélodrome orné du drapeau à la tête de Maure. Orchestrée par Pierre Sinibaldi, l’entraîneur corse du grand Anderlecht des années 1960, et composée quasi exclusivement de Bastiais et d’Ajacciens, cette sélection bien mieux rodée que prévu tombe le masque d’entrée face à la sélection française. Deuxième minute de jeu, Jean-Pierre Serra, ailier de l’OGC Nice, déborde côté droit et sert en retrait le buteur bastiais Étienne Sansonetti, dont la frappe tendue laisse Daniel Eon bouche bée sur sa ligne de but.Ironie du sort, la légende veut que Just Fontaine ait demandé à Sinibaldi de faire évoluer ses joueurs dans le même dispositif tactique que les Roumains. Ce que le principal intéressé réfute, appuyé par Serra :Il l’a surtout vu à la 57minute de jeu, quand, lancé dans le dos de la défense, « Jipé » devance la sortie du gardien et marque d’un pointard des familles. Deux pions à rien, l’affaire est pliée.Dès lors, les insulaires verrouillent leur exploit en faisant tourner la gonfle. Moment choisi par les 25 000 spectateurs du Vélodrome pour narguer l’équipe de France en scandant :, analyse Didier Rey, professeur d’histoire à l’université de Corte et spécialiste du football corse.De là à en sélectionner quelques-uns chez les Bleus ? Presque, dixit Just Fontaine :En attendant de pointer à l’ANPE, Fontaine finit la soirée dans un restaurant de la cité phocéenne. Un resto corse, bien entendu., lâche Jean-Pierre Serra, des trémolos dans la voix.Sympa. Surtout lorsque l’on sait qu’au coup de sifflet final, le coach des Bleus a glissé ces quelques mots à Sinibaldi :Beau joueur. Pas comme, le quotidien sportif de référence, qui, le lendemain, titre sur un cinglant. Preuve que ce jour-là, Victor Sinet ne travaillait pas.