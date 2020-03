Le jour où Gervais Martel a invité 45 000 personnes au stade

De l’audace et des centimes

« Les Niortais considéraient que les dés étaient pipés. Bon, ils sont quand même venus et quand ils sont arrivés à Bollaert, ils ont compris quoi... »

Martel, fer de Lens

Tous propos recueillis par Yannick Lefrère.





Gervais Martel n’a que 33 ans. Il n’est pas encore président du Racing Club de Lens, mais simple dirigeant. Pourtant, il décide déjà d’un «» , comme il le qualifie, dans le cadre du match Lens-Niort du 4 juin 1988. «, se souvient-il,(avec Brest et le PSG, N.D.L.R.)» En réunion du comité de gestion du Racing, Gervais Martel, qui est patron du journal d’annonces gratuitesà la ville, fait une intervention remarquée en pleine séance à quelques jours du match capital. «, clame-t-il.» Sauf que lors de cette saison désastreuse, et malgré une belle équipe sur le papier (Huard, Vercruysse, Sénac, Dewilder, Catalano, Thans, Tobollik) les affluences moyennes de l’antre des Sang et Or, rénové pour l’Euro 1984 et porté à 51 000 places, tournent autour des 9 000 spectateurs. Autant dire que ça sonne creux.Dès lors, comment remplir le chaudron de l’avenue Alfred-Maes ? «» , suggère le jeune Martel. De nombreuses voix s’élèvent contre cette «» et «» . Le président Jean Honvault, préoccupé par la situation financière très délicate du club, voit par exemple en ce «» l’occasion de «» . C’est là qu’intervient un soutien de poids en la personne d’André Delelis, sénateur-maire de la ville, qui a fait entrer le jeune entrepreneur Martel au sein du club deux ans plus tôt. L’ancien ministre du Commerce de François Mitterrand juge «» l’idée de cette opération portes ouvertes du stade. Martel obtient dans la foulée l’adhésion du comité. Et parvient même à faire passer, toujours malgré les réticences de Jean Honvault, une autre idée très coûteuse : une prime de maintien «» (l’équivalent de 2 500 € aujourd’hui) pour les joueurs.Le jour du match, l’entrée à Bollaert est donc gratuite. Une première dans l’histoire du football à Lens. Mais pas au niveau national. En réalité, Martel a chipé cette initiative au président du Paris Saint-Germain, Francis Borelli. Lequel avait décidé une semaine plus tôt, le 27 mai, d’ouvrir le Parc des Princes gratuitement à ses supporters contre... Lens. Sous une pluie battante, le PSG de Gérard Houllier avait terrassé le Racing 4 à 1 et obtenu son maintien devant 35 624 spectateurs. «, se rappelle Gervais Martel,» En face, les Niortais goûtent peu cette décision. En colère contre les Lensois, ils menacent, la semaine précédant la rencontre, de la boycotter. Faisant peser jusqu’à quelques heures du coup d’envoi une menace sur la tenue de ce match couperet. «, se remémore Gervais Martel,Quarante-cinq mille personnes répondent à l’appel du peuple lancé par le RC Lens. Première victoire pour Gervais Martel. «» Supporter des Sang et Or, Christophe Defache a seize6 ans en 1988 : «» Quelques heures avant le coup d’envoi, c’est le président Honvault qui, cette fois, met son jeune dirigeant au défi. «, ressasse GervaisLens l’emporte 3 à 1, dans un match où la tension et la crispation sont palpables en tribunes. «» , se souvient Martel. «, ajoute Christophe Defache,» Le maintien dans la poche, les supporters lensois envahissent le terrain. En tribune présidentielle, le président Honvault tombe dans les bras de Gervais Martel. Trois mois après, le premier démissionne, et le second est le seul candidat à sa succession. Le consensus se fait rapidement. Conséquence directe du succès de l’opération sauvetage ? «, confie Martel» Le 24 août 1988, Gervais Martel prend officiellement la présidence du RC Lens. Et aujourd'hui encore, Bollaert fait souvent le plein.