Le jour où le PSG a remporté la première Coupe de la Ligue

Après 25 ans de bons et loyaux services, la Coupe de la Ligue va quitter le monde du football ce vendredi 31 juillet après la dernière finale de l'histoire entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Un PSG, recordman du victoire dans la compétition, aura ainsi l'occasion de boucler la boucle après avoir remporté la première édition face à Bastia. Retour en 1995.

2

Money, money, money

Une finale sous tension

Vidéo

Par Steven Oliveira

Tous propos recueillis par SO.



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

1994. Après avoir testé plusieurs formats et notamment des Coupe d’été, la LFP décide, à l’image de ce qui se fait en Angleterre, de s’offrir une vraie coupe. Sauf que celle-ci ne va pas tout de suite entrer dans le cœur des gens au même titre que la Coupe de France menée par la FFF. Même si contrairement à son homologue, la Coupe de la Ligue possède un avantage non négligeable, elle ne se dispute qu’entre clubs professionnels et la défaite est donc plus facile à digérer. C’est en tout cas l’avis de Luis Fernandez, entraîneur du Paris Saint-Germain qui va en remporter la première édition : «» . Un avis que partage Didier Santini, ancien défenseur du SC Bastia, finaliste malheureux de cette même première édition : «Pour autant, la Coupe de la Ligue a, au départ, du mal à attirer les supporters. La faute à des matchs qui ont lieu en semaine. Et à des équipes de départ souvent remaniés à 80%. «, affirme Luis Fernandez.» . Et comme souvent, ce sont les remplaçants qui se coltinent les premiers tours, tandis que les titulaires débarquent dès que le trophée est en ligne de mire. Didier Santini se rappelle parfaitement de cette première édition et du turn-over imposé par Frédéric Antonetti, qui préférait économiser des forces pour le maintien : «(rires) » .Si les équipes sont souvent remaniées, la Coupe de la Ligue est très vite perçue tout de même par les clubs comme un moyen rapide de remporter un trophée. Et la place européenne qui va avec. «, poursuit Luis Fernandez.» De quoi oublier la fatigue accumulée par l’addition de matchs à écouter l’ancien milieu du Paris Saint-Germain Vincent Guérin : «» Heureusement, la Ligue a très vite mis une belle carotte en offrant de jolies primes au vainqueur. «, se rappelle Didier Santini.(rires). »En plus d’être le premier finaliste de l’histoire de la Coupe de la Ligue, Bastia est probablement le club dont les supporters ont été les premiers à adopter cette compétition. «, affirme l’actuel entraîneur de Béziers.» Bien loin de l’ambiance de la finale de cette première édition, disputée le 5 mai 1995 devant "seulement" 24 663 spectateurs. Le Stade de France n’étant pas encore inauguré, c’est au Parc des Princes que le SC Bastia doit affronter le PSG. Mécontent du lieu choisi et de la date - calée entre deux journées de Ligue 1 alors que le Sporting se bat pour le maintien - le club corse menace d’envoyer son équipe réserve. Il n’en sera finalement rien, mais Didier Santini a toujours certaines décisions en travers de la gorge : «Si Luis Fernandez «» de devoir jouer sur le terrain de son adversaire, l'entraîneur du Paris Saint-Germain affirme pourtant que ceci n’était un avantage pour personne : «» Et finalement, le match donnera raison à Luis Fernandez puisque son équipe aura du mal à bouger les Corses avant de s’imposer finalement 2-0 sur des buts de Alain Roche et de Rai. Un score qui ne reflète pas vraiment la rencontre : Bastia aurait dû revenir au score avant la pause sur un but de Anto Drobnjak, refusé pour un hors-jeu inexistant.25 ans après, ce pion n’est toujours pas digéré par les Corses et par Didier Santini : «» Ajoutez à cela la blessure du capitaine du Sporting - Laurent Casanova - au bout de 10 minutes et vous comprendrez bien que ce n’était pas le soir de Bastia. Peu importe les faits de jeu, Vincent Guérin ne retient que la victoire «» et l’après-match : «» 25 ans plus tard, le Paris Saint-Germain espère marcher à nouveau sur les traces de ses aînés qui avaient fait, cette année-là, le doublé Coupe de France-Coupe de la Ligue. Mais surtout une demi-finale de C1. La seule et unique du club de la capitale.