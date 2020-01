Il y a 50 ans, le FC Rouen regardait Arsenal dans les yeux

Des pancartes « Les grévistes avec les joueurs du FCR »

« Ça tapait des pieds, je peux te le garantir »

Claude Le Roy et une Américaine sur la piste de La Brocherie

L’ambiance d’Highbury, le champagne et les boutons de manchette

« Les dirigeants ont abandonné la première division »

Daniel Druda est cloué au lit avec 40 de fièvre. On sonne à la porte de sa maison. Sur le palier, Pierre Vas, un dirigeant du Football Club de Rouen : «» Depuis deux jours, le malade ne vient pas à l’entraînement. Mais il faut se rendre à l’évidence, ce 17 décembre 1969, le milieu de terrain de l’équipe normande est trop faible pour tenir sa place sur le terrain. «"Tu te rends compte, je ne peux pas jouer contre Arsenal !" » Cinquante ans plus tard, Daniel Druda reste le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs de première division au FCR, mais il a loupé le match à domicile le plus prestigieux de l’histoire du club parce qu’il avait la grippe. Heureusement, il était sur la pelouse d’Highbury pour le match retour. C’était le 13 janvier 1970, une date gravée dans la mémoire des Rouennais.À la fin des années 1960, le plus grand club de football en Normandie n’est pas le HAC, ni le Stade Malherbe Caen, mais le FC Rouen. «» , pose Claude le Roy. En mai 68, le jeune joueur à la tignasse blonde et son coéquipier François Bruant ont fait descendre l’équipe dans la rue en soutien des ouvriers en grève. «"Les grévistes avec les joueurs du FCR" » , se rappelle François Bruant. Dans le même temps, à Paris, des footballeurs en colère occupaient le siège de la Fédération . «, rappelle Bruant.(en 1965, N.D.L.R.)Contrairement au Stade de Reims, arrosé par la maison de champagne de son président emblématique Henri Germain, le FCR manque d’un grand industriel pour renflouer les caisses. «» , note André Mérelle, arrière gauche qui deviendra plus tard directeur de l’INF Clairefontaine. À la fin de l’année 1967, l’équipe est dans la zone rouge et ses finances aussi : il y a 850 000 francs de déficit à combler. La mairie de Rouen refuse de sortir le chéquier, mais le dépôt de bilan est finalement évité grâce à l’intervention du groupement des clubs professionnels. Et l’équipe rouennaise parvient à enchaîner les victoires avant de se maintenir sportivement en D1. Mieux : la saison suivante, les Seinomarins cartonnent et terminent quatrièmes de D1, ce qui va leur ouvrir les portes de la Coupe des villes de foires. Un nom risible pour une compétition qui ne l’était pas, puisqu'elle regroupait les équipes classées 2, 3et 4des meilleurs championnats européens (et allait devenir en 1971 la Coupe UEFA).Au premier tour de cette édition 1969-70, le FCR élimine Twente : victoire 2-0 à domicile, défaite 1-0 en Hollande. Au deuxième tour, le revers 3-1 sur la pelouse du Royal Charleroi est renversé par un succès 2-0 des Diables rouges en Normandie. Place aux huitièmes de finale. Cette fois, l’adversaire est d’un autre calibre : Arsenal. Six ans après avoir affronté et battu le Bayern Munich (en Coupe Rappan, l’ancêtre de l’Intertoto), le FCR accueille à nouveau un cador européen au stade Robert-Diochon.Pour acheter leur billet, les supporters rouennais ont fait la queue devant le stade. Parmi eux, il y avait Jean-Marc, 17 ans à l’époque. «» , rembobine celui qui était alors dans la tribune latérale populaire. «» Dans les médias, en revanche, l’évènement n’en est pas un. Il ne fait pas la Une des journaux, il n’est pas diffusé à la télévision. «, avoue Druda, le malade.» , assure Le Roy, qui a remplacé le grippé Druda au milieu de terrain. Il a joué aux côtés du Tchécoslovaque Tomáš Pospíchal, un joueur technique qui voyait clair et qui présentait sur son CV une passe décisive délivrée à Masopust en finale de Coupe du monde 1962, face au Brésil de Pelé (défaite 3-1). Lors de ce match aller, François Bruant a eu la seule occasion franche des Diables rouges. Et c’est Jean-Marc, le supporter, qui s’en souvient le mieux : «» Score final : 0-0. Tous les espoirs sont permis pour le FCR du coach André Gérard avant le match retour à Highbury.Entre les deux manches, Claude Le Roy fait une rencontre avec une belle Américaine lors d’une soirée à( «Bee GeesBeatlesStonesL'Ours et la Poupée » ). Le blond a reconnu ce mannequin qu’il avait vu sur des affiches en ville. «Oui, c’est une Américaine, elle est intouchable, ne t’avise pas d’aller la voir.» En bon danseur de rock, Claude Le Roy invite sur la piste celle qui deviendra son épouse.Joueur de foot, rebelle, noctambule, danseur, Le Roy est également journaliste pour un quotidien normand. Et il consacre aussi du temps à faire connaître l’une de ses passions : le théâtre. «Quatre semaines après la réception d'Arsenal, l’équipe rouennaise décolle d’Orly vers l’Angleterre. Lors du quartier libre d’avant-match à Londres, Le Roy, le cultivé de la bande, va faire office d’interprète à ses coéquipiers. «Pour les Rouennais, le choc culturel survient au moment de s’échauffer sur la pelouse d’Highbury. Cette fois, Daniel Druda est titulaire. Le match n’a pas commencé, mais les supporters d’Arsenal se font entendre. «» André Mérelle, lui, est chargé de s’occuper de la nouvelle vedette d’Arsenal : Peter Marinello. Annoncé comme le nouveau George Best, l’Écossais va vivre les mêmes excès que le cinquième, mais pas la même carrière. Reste que ce soir-là, les fans dessont croc love de leur ailier droit. Il y a un kop qui lance des «» et l’autre répond avec des «Arsenal domine outrageusement la partie, mais Pierre Rigoni semble infranchissable. Le jeune gardien rouennais enchaîne les parades, avant de céder, finalement, à la 87minute. Il n’y a pas de trace d’archive vidéo du but sur Internet, mais il semblerait qu’un défenseur rouennais ait pris à contre-pied son gardien en contrant du talon le tir de Jon Sammels. Un but cruel, mais une victoire (1-0) méritée pour Arsenal. Dans une histoire rêvée, Johan Cruyff aurait pu jouer à Diochon. Car Arsenal a remporté cette Coupe des villes de foire en battant l’Ajax en demies, puis Anderlecht en finale (défaite 1-3, victoire 3-0). Mais les souvenirs d’Highbury des Rouennais ne s’arrêtent pas là. «» , raconte Druda dans un éclat de rire. Avant de reprendre l'avion au petit matin, tous les joueurs visiteurs ont eu droit à des boutons de manchette en or avec le canon d’Arsenal. La grande classe.Plus dure sera la chute pour le FCR. À la fin de la saison, qui s’est terminée à la 12place en D1, les dirigeants rouennais décident de repartir en D2. «, rage Le Roy.» La saison suivante, la bande de potes se retrouve éparpillée dans tous les clubs de D1. «, affirme Le Roy.