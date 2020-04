Le jour où le Bayern Munich a humilié Johan Cruyff pour son jubilé

Quand Johan Cruyff décide de partir une première fois, en novembre 78, il invite le Bayern Munich à participer à la fête. Mais ce qui devait être un amical bon enfant vire au pugilat. Score final: 8-0. Pour les Allemands, bien entendu.



Pour Ruud Kaiser, à l'époque jeune joueur de l'Ajax, un jubilé, c'est simple: on invite des gens à la hauteur de l'événement, on se prend dans les bras au moment des retrouvailles, on se marre dans le vestiaire avant le match, on régale les spectateurs avec des buts agrémentés de quelques pirouettes et on finit sur un réalisation victorieuse de la vedette de la soirée. Puis tout le monde s'embrasse et boit des verres pour conclure cette belle journée. Mais ce 7 novembre 1978, jour où le roi Johan chausse –en théorie– une dernière fois les crampons, rien ne se passe comme prévu.Tout commence, il faut bien le dire, sur un malentendu. Le jour du match, les joueurs du FC Bayern atterrissent à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol où… il n’y a personne pour les accueillir. Quant à leur hôtel, où doit se dérouler la réception d'après-match, il n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Les Allemands se sentent insultés par l'accueil néerlandais. Kurt Niedermayer, jeune sociétaire du Bayern, déclare avoir l’impression d’être là. Un sens relatif de l’hospitalité auquel le légendaire gardien Sepp Maier goûte peu:C’était même bien pire que ça selon l’orgueilleux Paul Breitner:La situation n’en finit pas de s'envenimer à l'approche du match., fulmine Breitner le lendemain dans les journaux. Autre chose que les Bavarois n'apprécient pas, mais alors pas du tout: lesqui descendent des tribunes durant leur échauffement. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Celle qui conduit les leaders de l'équipe, Breitner, Maier, mais aussi Gerd Müller et Branko Oblak, à réunir les troupes juste avant le match afin de les motiver de jouer le match à fond.Sous la pluie, les Bavarois jouent vite et mettent le pied, surprenant des Ajacides laxistes. Une volée de Müller dès la 2ème minute, un tir croisé de Rummenigge, et voilà le Bayern qui mène 2-0 à la mi-temps. L'arbitre de la rencontre, Charles Corver, l'admet sans détour:Rien n’est fait à la mi-temps pour arranger les choses, les Hollandais pensant pouvoir inverser la tendance par eux-mêmes. C'est en tout cas le ressenti de Breitner après la rencontre.‘Les gars, soyez plus cool. Ou au moins laissez Cruyff marquer un but.’Et les Ajacides ont vu. Le rouleau compresseur bavarois est inarrêtable. Müller (triplé), Rummenigge (triplé) et Breitner (doublé) font du Stadion de Meer leur chose. Score final: 0-8. Et encore, Mr Corver a limité la casse:Dans le fond, Cruyff aurait pu s’y attendre. Avant même l’arrivée des Allemands sur le sol néerlandais, cette rencontre n'avait rien d'un match amical comme les autres. De vieilles rancœurs subsistent entre les deux clubs qui ont régné à tour de rôle sur l'Europe des années 70. En 1973, le Bayern s'incline 4-0 face à l’Ajax en demi-finale de coupe des clubs champions. Pire, un an plus tôt, lors d’un match amical, les Ajacides infligent un cinglant 5-0 aux Munichois. Ce jubilé fait office de revanche. À la fin du match, les Bavarois exultent., déclare Maier. Breitner jubile:Sur le banc du Bayern, le Néerlandais Martin Jol est en pleurs… La famille de Cruyff est courroucée par le sans-gêne des invités: Danny fait la moue, led'après le beau-père Cor Coster, qui décide d'annuler expressément la petite sauterie qui doit avoir lieu à l'hôtel.reconnaît Sepp Maier, qui refuse toutefois de s'en sentir coupable.Et Johan Cruyff dans tout ça? Le héros présumé quitte le terrain avant la fin du match., aurait déclaré le héros déchu du jour.témoigne Simon Tahamata, jeune coéquipier du grand Johan.Ruud Kaiser en a le même souvenir:Sans doute déçu d’avoir raté sa sortie, et enquiquiné par quelques lourds soucis financiers, Johan Cruyff remet le pied à l'étrier quelques mois plus tard, aux Etats-Unis. Les Los Angeles Aztecs puis les Washington Diplomats feront office de terre d'asile, avant un retour en Espagne, à Levante. Enfin, Cruyff revient au pays, à Amsterdam puis Rotterdam. Le 13 mai 1984, il joue un dernier match avec le Feyenoord. Et depuis ce jour-là, Johan Cruyff n'a toujours pas organisé de jubilé.