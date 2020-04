La nuit tragique du Hallescher FC Chemie

Le 29 septembre 1971, le Hallescher FC Chemie, modeste club est-allemand, s’apprête à tenter l’exploit de battre le PSV Eindhoven en Coupe de l’UEFA. Mais la rencontre n’aura jamais lieu : la veille du match retour, l’hôtel des joueurs du HFC est réduit en cendres.





À 76 ans, Klaus Urbanczyk, ancien international est-allemand, aimerait qu’on le sollicite pour autre chose que le souvenir de la nuit du 28 septembre 1971, lorsqu'il a échappé à la mort dans un terrible incendie survenu à Eindhoven. Ce jour-là, son équipe du Hallescher FC Chemie se prépare à affronter le PSV à l’occasion du match retour du premier tour de la Coupe de l’UEFA. Deux semaines plus tôt, au stade Kurt Wabbel de Halle, devant 35 000 personnes, l’aller s’est achevé sur un encourageant 0-0 face à des Bataves donnés grands favoris., se souvient Pleun Strik, le capitaine du PSV de l’époque.À l’aube des années 1970, le Hallescher FC Chemie est loin de jouer les premiers rôles de l’Oberliga est-allemande. Son principal fait d’armes est une coupe nationale glanée en 1962. En championnat, le club de Saxe-Anhalt lutte alors contre la relégation en deuxième division et vit dans l’ombre de son rival voisin, le 1. FC Magdebourg, qui truste les premières places en compagnie du Dynamo Dresde ou du FC Carl Zeiss Iéna. En 1971, les Rouge et Blanc obtiennent pourtant le meilleur classement de leur histoire : une troisième place qualificative pour la Coupe de l’UEFA. Autant dire que la joie est à son comble lorsque le tirage au sort leur offre une joute aller-retour face au prestigieux PSV Eindhoven. À l’époque, l’équipe est-allemande est composée principalement de jeunes talents sans grande expérience. À la rigueur, un homme se distingue : Klaus Urbanczyk, un défenseur central aux 34 sélections avec la. À Eindhoven, ce dernier et ses coéquipiers du HFC prennent leurs quartiers aux troisième et quatrième étages de l’hôtel( « L’hippocampe argenté » ). Ils occupent les lieux avec des médecins, venus pour un congrès.La veille de la rencontre, la pluie tombe par seaux entiers. Tout le monde craint que le match ne soit annulé, et les joueurs vont se coucher dans un mélange de stress et d’excitation. Puis, vers cinq heures du matin, tous les occupants de l’hôtel sont réveillés par une puissante détonation. Une bouteille de gaz vient d’exploser dans la cuisine et a déclenché un violent incendie qui gagne rapidement tout le bâtiment. Dans les couloirs, c’est la panique, les principales issues sont bloquées. Rassemblant son courage et son sang-froid, Klaus Urbanczyk, aidé d’un coéquipier et du masseur de l’équipe, prend les devants pour sauver les pensionnaires de l’hôtel coincés dans leur chambre. En fracassant des fenêtres, il leur permet de s’échapper par le toit., commentait-il en 2006 dans les colonnes du, à l’occasion des quarante ans du HFC.De nombreuses personnes lui doivent la vie. Mais devant la progression des flammes, « Banne » , comme on le surnomme dans le club où il a effectué toute sa carrière, fait vite face à un dilemme cornélien : se sauver lui-même ou périr à son tour.Son instinct le pousse à sauter par la fenêtre. Une chute de six mètres qui le fait atterrir sur un auvent, avant de rebondir dans une benne à ordures."O positif, O positif !" » Son appel est entendu par un médecin, client de l’hôtel. Lorsqu’Urbanczyk reprend connaissance, il est à l’hôpital et a déjà été opéré. Une chance que ne connaît pas son jeune coéquipier Wolfgang Hoffmann, 21 ans, mort dans les flammes en essayant de sauver des vêtements de l’Ouest achetés en Hongrie. Le bilan de la catastrophe est effroyable : 12 victimes et une vingtaine de blessés graves., se rappelle Pleun Strik.Le traumatisme, énorme, oblige le HFC a déclaré forfait. Maigre consolation, l’attitude d’Urbanczyk et de ses compagnons durant le drame est qualifiée d’par la presse néerlandaise. En RDA, au sein d’une société dans laquelle le sport est un important outil de propagande, les joueurs sont également présentés comme des modèles à suivre. Une récupération qui énerve profondément l’entraîneur de l’époque, Walter Schmidt., explique-t-il.Effectivement, les conséquences sont brutales : une saison plus tard, le HFC descend en deuxième division. Avant de remonter la saison suivante, pour retrouver sa place de second couteau, entre le ventre mou et la relégation.Quatre semaines après le drame, « Banne » quitte enfin sa chambre d’hôtel pour rentrer en RDA. Soigné, mais pas guéri, le joueur décide de prendre sa retraite à la fin de la saison 1971-1972, après douze ans et 250 matchs de première division à son actif. S’ensuit une carrière d’entraîneur qui, ironiquement, le conduit chez le rival de Magdebourg, avec lequel il termine deux fois vice-champion de RDA et remporte deux coupes nationales. Depuis la fin des années 1990, il est de retour dans son club de toujours, en qualité de recruteur. En avril 2006, trente-cinq ans après le drame, c’est donc de l’intérieur que ce dernier a pu suivre les préparatifs du match retour symbolique entre le HFC et le PSV. Ce jour-là, toutes les stars du PSV –Cocu, Vennegoor of Hesselink, Farfán...– assurent le spectacle sur la pelouse du stade Kurt-Wabbel, rebaptisé depuis Erdgas Sportpark. Au-delà de la défaite de son club de cœur (12-2), « Banne » profite surtout de l’occasion pour s’offrir d’émouvantes retrouvailles avec son ancien adversaire, Guus Hiddink., lui avoue même l’entraîneur batave en lui remettant un maillot du PSV à son nom. Un hommage que reçoivent aussi ses coéquipiers de l’époque et qui referme la blessure la plus profonde de l’histoire du Hallescher FC.