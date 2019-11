Le jour où l’Espagne a passé douze buts à Malte

Le 21 décembre 1983, la sélection espagnole reçoit Malte à Séville. En ballottage défavorable dans son groupe de qualification pour le championnat d’Europe, La Roja va pourtant parvenir à inverser la tendance grâce à un score historique : 12-1. Retour sur une rencontre sur fonds de polémique.

Bonello : « Je ne retournerais pas dans mon pays si je prends onze buts contre l’Espagne »

Carrasco : « Tout détient une explication à partir du moment où tu vois le match en entier »

Le héros Señor, théorie des citrons et rancœur maltaise

Par Antoine Donnarieix

Propos de Carrasco recueillis par AD.

Bien avant la période oùrégalait avec son, l’Espagne était une sélection reconnue à l’échelle européenne, mais trop peu titrée avec un seul trophée acquis sur ses terres lors de l’Euro 64. Avant de recevoir la modeste équipe de Malte pour boucler ses éliminatoires en vue de l’Euro 84 en France, les hommes de Miguel Muñoz accusent un retard de trois points sur leur adversaire principal du groupe 7 : les Pays-Bas. Vainqueurs du duel au sommet à Rotterdam en novembre (2-1), less’imposent avec la manière contre les Maltais (5-0) et possèdent dix buts d’avance avant le dernier match du groupe au Benito-Villamarín. Le tableau est donc clair : Pour terminer premiers du groupe et donc rejoindre l’Hexagone, les Espagnols doivent gagner... par onze buts d’écart. Évidemment, il s’agirait là d’un record historique.Milieu de terrain titulaire au sein de l’équipe d’Espagne, Francisco Carrasco se souvient de la préparation d’avant-match. «, explique(Le Loup, en VF).» Avec une équipe de guerriers composée d’Andoni Goikoetxea, Antonio Maceda, Poli Rincón ou Santillana, l’Espagne souhaite marquer l’histoire contre une équipe maltaise qui souhaite éviter un cataclysme. Face aux médias, le gardien John Bonello est catégorique : «» Vraiment ?Trois jours plus tard, Malte ne débarque pas à Séville dans des conditions optimales pour disputer un match de niveau international. L’heure d’arrivée est retardée, l’hôtel où siège l’équipe ne comporte pas de restaurant et les joueurs sont sermonnés par les fans adverses au moment d’aller chercher à manger en ville. Pire encore : les conditions météorologiques ne permettent pas aux Maltais de s’entraîner à leur guise. De son côté, la fédération espagnole a pris ses précautions avec un stage intensif d’une semaine avant la rencontre décisive. «, se remémore Carrasco.» Bingo : la sélection espagnole démarre le match en trombe à l’image de Santillana, auteur de la première frappe cadrée après seulement trente secondes de jeu. Dans la minute suivante, l’arbitre indique le point de penalty pour l’Espagne pour une faute sur Carrasco.Seulement voilà, Juan Señor va voir sa tentative stoppée par le poteau droit de Bonello. Malgré cela, rien ne change et Santillana ouvre le score sur une tête smashée au quart d’heure de jeu. Mais là, la douche froide. Malte égalise sur son premier tir du match avec une frappe contrée de Michael Degiorgio (1-1, 24). Un réel coup dur pour l’Espagne, condamnée à tout reprendre depuis le début. À la pause, les locaux sont parvenus à reprendre l’avantage grâce à deux nouvelles banderilles de Santillana (3-1). Mais malgré cela, il faut encore marquer neuf fois. «, se souvient Carrasco.» Un coup tactique payant pour l’Espagne de Muñoz : Rincón marque dès la première minute de la reprise, puisinscrit quatre autres pions en sept minutes grâce à Rincón (55, 63) et Maceda (60, 62). 8-1, le miracle est en marche.Carrasco se souvient avec précision de ce moment clé de la partie. «» Désireux de prendre part à la rencontre depuis les tribunes, certains supporters accélèrent le pas et transforment l’enceinte andalouse en véritable cocotte-minute. «, synthétise Carrasco.(Goikoetxea, N.D.L.R)Au fur et à mesure des minutes, Malte craque sous la pression ibérique : Santillana s’offre un quadruplé, Rincón aussi avec deux nouveaux buts en trois minutes, puis Manuel Sarabia enchaîne avec une reprise victorieuse sur un centre de Señor. Auteur du penalty manqué en début de partie, le milieu de terrain du Real Saragosse va être l’auteur du but synonyme de qualification pourd’une puissante frappe à l’entrée de la surface (84, 12-1). «» réagit Muñoz en direct sur la TVE depuis le bord de la pelouse. Au lieu de cela, le match va baisser en intensité et plus rien ne sera marqué. L’Espagne se qualifie pour l’Euro 1984 au terme d'un scénario ahurissant. Les Néerlandais, hagards, assisteront au tournoi depuis leur canapé.Aujourd’hui encore, certains membres de l’équipe maltaise gardent cette défaite en travers de la gorge. C'est le cas du sélectionneur de l’époque, Victor Scerri. «, explique l’homme pour Fiebre Maldini sur Movistar +.» Parmi eux, Silvio Demanuele témoigne : «» Face à ces accusations, Carrasco reste dubitatif. «» Et une différence au tableau d’affichage.