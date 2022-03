Il préfère reste anonyme. Ce qu’on peut dire de lui, c’est qu’il est boulimique de foot, qu’il y a joué au niveau CFA, qu’il adore chiner, qu’il collectionne entre autres des objets sportifs en tous genres, qu’il est entrepreneur et qu’il vient donc de s’offrir le billet du premier match en pro de Kylian Mbappé pour la coquette somme de 7000 euros. Désormais, il aimerait en faire une série de NFTs.

Propos recueillis par Pierre Maturana

Des amis m’en avaient parlé il y a deux ans, et j'avais déjà essayé de l’acheter à ce moment-là. Je l'ai vu passer sur Facebook, le hasard a voulu que j'habite à quelques centaines de kilomètres des vendeurs et on avait des amis en commun via la page Facebook d'un de mes magasins. À l'époque, j'avais soumis une offre de 2000 euros.Le lot avait été expertisé entre 10 000 et 15 00 euros. Cependant, ils étaient prêts à le laisser partir à 7500 euros. Je leur ai dit que s’ils l'avaient vendu via Catawiki à 7500, le site aurait pris 8% de frais alors que moi, je pouvais venir le chercher sur place et payer en main propre. Ça les a rassurés.La haine sur les réseaux est assez flippante. Les gens croient tout de suite qu'on est blindé et ça crée des jalousies. Puis, bon, il y a toujours la peur que ça attire les convoitises de gens malveillants. Et surtout, je n’ai aucun besoin de notoriété, même éphémère ! J'aime bien ma tranquillité.Non, pas du tout ! Après mon offre d'il y a deux ans, j'ai sondé le terrain en appelant pas mal de monde pour me faire une idée de la valeur. Là, à 7000 euros, c'est une affaire. Le jour où Kylian Mbappé devient Ballon d'or, la cote va exploser !Le billet original sera dans mon salon ou dans mon bureau au mur. C'est une pièce de l'histoire du foot, elle mérite d'être exposée.Les NFTs, c'est le moyen parfait de mettre cet objet à disposition des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se le payer. 7000 euros, c'est énorme, en effet. Maintenant, c'est quand même un achat réfléchi, et financé par des bénéfices crypto que je fais depuis quelques années. Je vois ça comme un investissement à long terme.Je n'ai pas encore défini le prix, je cherche à me rapprocher de quelqu'un spécialisé là-dedans, mais je veux en faire quelque chose d'abordable. Comme toute collection, ça peut prendre de la valeur : on est sur des objets numériques certes, mais en édition limitée numérotée et garantis par la blockchain. C'est un investissement sur le long terme pour les gens, à un tarif un peu plus abordable que le billet physique.C'est une image sous forme de token unique et identifiable. Donc oui, la photo est copiable mais le token ne l'est pas. Comme une œuvre d'art physique, ici, la blockchain garantit l'authenticité. Après je n'ai pas encore les capacités techniques nécessaires pour comprendre mieux le concept !Les gens critiquent ce qu'ils ne comprennent pas. Bien sûr, il y a une part de spéculation dans les NFTs, sinon il n'y aurait pas de plateformes marchandes. Mais cela n'enlève pas la valeur historique de l'objet. Le NFT garantit l'authenticité de la chose, ce qui en fait le système le plus adapté à ma démarche. Tout le monde pourra s'en offrir un exemplaire numérique à petit prix.Les anciens propriétaires ont essayé de le contacter, en vain. Avant même d'acheter le billet, j'ai essayé aussi, je me disais que ça pourrait l'intéresser. Malheureusement, je n'ai pas réussi mais je ne perds pas espoir. L'histoire serait belle si cet objet pouvait se retrouver chez lui !