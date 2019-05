Le jour où Klopp a perdu au jeu le plus taré de la télé allemande

En février 1995, l’actuel entraîneur de Liverpool cassait la baraque comme candidat d’un des jeux télévisés les plus loufoques de l’histoire de l’audiovisuel allemand : Verlieren Sie Millionen, que l’on peut traduire en français par « Qui veut perdre des millions » . Une émission splendide, mais éphémère, puisque ce Kamoulox version outre-Rhin, trop déjanté aux yeux du spectateur non averti, fut rapidement déprogrammé. Retour sur un grand moment de télévision.

Vidéo

Opposé à une ex-esthéticienne et à une fan de latin

Der Kandidat

Bikinis et feux d’artifice

Par Adrien Candau et Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» La phrase est du regretté Jacques Chancel et peut-être a-t-elle un jour touché le petit cœur sensible d’un producteur d’émissions de télé outre-Rhin au milieu des années 1990. Si l'on admet que la TV doit être l’incubateur de l’étrange, le petit écran allemand fait alors manifestement plutôt bien son boulot depuis un bon paquet d’années. En 1995, la ZDF, deuxième chaîne de télévision publique allemande, met un certain Mike Krüger à la présentation de son nouveau jeu cathodique. Ce dernier consiste en un quiz absurde nommé, que l'on pourrait traduire en français «» Le jeu est tenant d’un concept plutôt osé, où seuls ceux qui donnent de mauvaises réponses aux questions gagnent. Humoriste, comédien, chanteur, présentateur, Krüger est plutôt coutumier des bizarreries télévisuelles : en 1986, on l’avait vu par exemple diriger le plateau de, une émission où il avait notamment fait venir un éléphant dressé pour jouer au football, afin de défier lors d’une séance de tirs au but surréaliste Ulrich « Uli » Stein, emblématique gardien d'Hambourg dans les années 1980.Neuf ans plus tard, c’est un autre footballeur que reçoit Krüger, pour la grande première de, diffusée l’après-midi du 10 février 1995, en semaine. Une relique télévisuelle récemment déterrée par Arnd Zeigler, présentateur de l'émission, consacrée au ballon rond. En face de Krüger se dresse alors un grand blondinet au sourire malicieux et au regard intelligent, que l’humoriste introduit sans tarder :(la chaîne est basée à Mayence, N.D.L.R).Une mise en bouche croustillante, mais le meilleur est à venir. Krüger en vient ensuite à présenter les deux autres candidats qui se mesureront à Klopp. À savoir, Britta, une ex-esthéticienne devenue éducatrice, toute de cuir vêtue, et Lise, une retraitée berlinoise qui occupe son temps libre en étudiant le latin. Pour l’emporter, chacun doit non pas gagner, mais gaspiller onze millions de marks, le jeu reposant sur des mécanismes et objectifs absurdes, dans une logique inverse aux habituels quiz télévisés. Ce que rappelle d’ailleurs Krüger, en écho avec le public,étant le jeu «» Imparable. Cette fois, le spectacle peut définitivement débuter.Honneur aux dames ? Que nenni, c’est Klopp qui a l’honneur d’ouvrir les débats. L’émission se divise en trois parties et la première est la plus simple : il faut donner une réponse fausse aux questions posées par Mike Krüger. Néanmoins, il faut que la réponse colle au thème de la question posée. Et à ce petit jeu-là, le binoclard s’en sort plutôt bien. Florilège :D’autres réponses impliquent des calembours difficilement traduisibles, mais qu’importe : drapé d’une chemise d’un autre âge, Klopp et sa voix grave conquièrent le public, qui salue son sans-faute par un tonnerre d'applaudissements. Le voici donc convoqué pour la deuxième partie de l’émission, légèrement plus barrée, puisqu'il s’agit de donner la réponse... à la question précédente. Les références paraissent vieillottes aujourd’hui, mais à l’époque, elles suffisent à provoquer un petit rictus sur le visage du milieu de terrain, visiblement décontenancé par les bêtises que lui fait dire Mike Krüger :(le fameux lutin, héros d’un feuilleton pour enfants culte en Allemagne, N.D.L.R)Nouveau triomphe, mais c’est là que les choses se compliquent. Derrière chaque candidat sont affichés des lots dont le prix est inconnu et que les participants doivent sacrifier, afin que leur capital de onze millions de marks se rapproche le plus possible de zéro. Parmi ces cadeaux virtuels, un tableau de Van Dyck, une statuette de Giacometti, une assiette de porcelaine peinte à la main, un château en Irlande ou encore un yacht. Et c’est justement le bateau que choisit Jürgen Klopp. Bien joué, il valait six millions et demi, son butin fond comme neige au soleil. La suite, les téléspectateurs comme le public auraient eu besoin d’un peu plus de temps que les vingt minutes que durait l’émission pour la comprendre. Il est à nouveau question de répondre faux aux interrogations absurdes de Mike Krüger et, pour faire court, c’est Lise, la retraitée berlinoise, qui l’emporte et se qualifie donc pour la finale. Pendant que le présentateur l’emmène au sommet d'un plateau surélevé, Klopp et Britta, sa compagne d’infortune, observent la scène depuis un balcon, entourés de deux jeunes femmes en maillot de bain.Perturbée, Lise écoute Krüger lui expliquer que, pour remporter 5000 marks en cash, elle doit trouver la bonne réponse parmi cinq propositions, situées en bas de cinq couloirs à la base du plateau. Et au lieu de répondre tout de go, il faut déposer la somme de son choix sur un petit trolley qui descend vers la réponse choisie. Si un feu d’artifice se déclenche, c’est gagné. Tout le monde a suivi ? Non ? Tant pis, Lise se lance... et échoue à la troisième tentative. En lieu et place des 5000 marks, elle remporte l'assiette en porcelaine, sauf que celle-ci ne valait pas une fortune, mais seulement dix marks. «» , s’esclaffe Mike Krüger devant la retraitée, complètement décontenancée.Devant le succès provoqué par l’exhumation de cet extrait culte par un téléspectateur de l’émission d’Arnd Zeigler, la ZDF a reposté l’émission dans son intégralité sur sa médiathèque. Mais inutile d’en chercher un autre épisode,a été déprogrammée immédiatement après son galop d’essai. Depuis, Mike Krüger a continué sa carrière derrière le petit écran et Jürgen Klopp a commencé celle qu’on lui connaît aujourd’hui, sur les bancs de Bundesliga, puis celui de Liverpool. Sauf qu’en dehors de prestations occasionnelles de consultant pendant une Coupe du monde ou un Euro, on ne l’a plus jamais revu sur un plateau télé.