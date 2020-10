Le jour où Jürgen Klopp est devenu entraîneur

Bien avant d’être l’entraîneur qui a réveillé le Borussia Dortmund et replacé Liverpool au sommet du football européen puis anglais, Jürgen Klopp a commencé sa carrière de coach à Mayence, le club où il a aussi passé la totalité de sa carrière de joueur professionnel. La transition entre les deux métiers s’est d’ailleurs faite en quelques minutes, au téléphone, en février 2001. Retour sur ce jour un peu fou, que le grand blond attendait déjà depuis un long moment.

L’héritier de Wolfgang Frank

Crise, pressing et mayonnaise

Par Alexandre Alain

Certains coups de fil ont changé des vies. Pas seulement ceux passés par Fabrice pour demander, le plus souvent en vain, le montant exact de la valise RTL. Celle de Jürgen Klopp aussi a basculé en décrochant son combiné. En se réveillant le 26 février 2001, le grand blond alors âgé de 33 ans ne se doute pourtant pas qu’il va mettre quelques heures plus tard un terme à sa carrière de footballeur et commencer, dans la foulée, celle d’entraîneur. Une décision un peu folle, dans un contexte un peu fou.Ce jour-là, à Mayence, le football est pourtant le cadet des soucis des habitants, puisque ce 26 février est le point culminant du carnaval qui fait la célébrité de la ville. Tout le monde est dehors pour fêter le Rosenmontag (le), également appelé, car toutes les folies y sont permises et tout est oublié le lendemain. En pleine crise sportive, les joueurs du FSV Mayence 05 ne sont pas conviés aux festivités et sont éloignés des tentations du houblon par un mini-stage à Bad Kreuznach, à une quarantaine de kilomètres de l’épicentre de la fête. Klopp et ses coéquipiers sont réunis pour préparer la seconde partie de la saison, où leur objectif principal sera d’éviter la relégation. Unque Christian Heidel, le directeur sportif du club, ne croit possible qu’avec un nouveau changement d’entraîneur. Le Belge René Vandereycken a déjà été remplacé mi-novembre par Eckhard Krautzun, mais les résultats ne sont pas bien meilleurs. Problème, Heidel ne trouve pas de coach qu’il pense capable de donner un nouveau souffle à son groupe. Alors, il ose un pari inattendu : confier les rênes de l’équipe à Jürgen Klopp.Le dirigeant de Mayence appelle son joueur et lui propose le poste, sans avertir au préalable Krautzun qu’il va se faire virer (et remplacer par un de ses cadres). La réponse de Klopp fuse illico :Mais celui qui deviendra ensuite l’un des meilleurs entraîneurs du monde pose une condition : il ne veut pas être entraîneur-joueur et met donc un terme à sa carrière sur le champ."Bon, pas d’argent, pas le meilleur des avenirs, ce n’est pas si cool", racontera Klopp des années plus tard."Va-t’en, on ne veut plus te voir ici !"Il faut dire que Klopp a été à bonne école lors de son long parcours de joueur à Mayence (1990-2001). De 1995 à 1997, puis de 1998 à 2000, le natif de Stuttgart a évolué sous les ordres de Wolfgang Frank. Un entraîneur révolutionnaire dans l’Allemagne des, puisqu'il prônait, entre autres, une défense à quatre éléments à plat et un pressing intense dès la perte du ballon. Des principes qui font aujourd’hui la marque de fabrique du système Klopp et qui étaient déjà bien ancrés dans l’esprit des joueurs mayençais de l’époque. C’est d’ailleurs avec ce critère en tête qu’Heidel a porté son choix sur Klopp pour prendre la succession de Krautzun., a avoué Heidel au"Je vais le faire". »Une fois la grande nouvelle annoncée à Krautzun et aux autres joueurs, Klopp se glisse immédiatement dans le jogging de coach., témoigne Blaise Nkufo, alors attaquant de Mayence, dans la biographie(Talent Editions).Les premiers entraînements sont axés sur la mobilité, la distance entre les joueurs, le pressing, et le résultat ne se fait pas attendre. Malgré un laps de temps très court pour préparer son premier match, Klopp voit sa bande s’imposer face à Duisbourg (1-0), candidat à la montée, avec les prémices de ce qui fera la marque de fabrique du coach à la casquette. Mayence terminera la saison avec le maintien en poche, et Klopp y restera sept ans, avec en point d’orgue la première montée du club en Bundesliga en 2004., explique Nkufo.(60 ans).Presque 20 ans plus tard, la recette fonctionne toujours.