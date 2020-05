Le jour où Johan Cruyff aurait participé à une orgie

Le 7 juillet 1974, la Hollande s’incline en finale de Coupe du monde face à l’Allemagne de l’Ouest (2-1). Pendant le match, Cruyff est à côté de ses pompes. Un coup de mou qui, selon la presse allemande, aurait pris naissance dans une piscine avec des filles, une semaine avant...



« Cruyff a fumé toutes mes cigarettes »

« Dans la chambre, il y avait Cruyff, Rensenbrink, Schrijvers et Strik, entre autres. Ainsi que deux filles. J'ai fait attention à ne pas montrer que je m'y connaissais en football »

Guerre froide et théorie du complot

Première minute de jeu. Johan Cruyff est fauché par Uli Hoeness. Penalty. But de Neeskens. Les Pays-Bas entament de manière idéale leur finale de Coupe du monde face à la RFA. Sauf que c’est la dernière action décisive de Cruyff dans ce match. Après l’ouverture du score, lesdéjouent et abandonnent la possession de balle. Les Allemands reviennent par Paul Breitner sur penalty et prennent l'avantage par Gerd Müller. 2-1, score final. Cruyff, muselé toute la rencontre par Berti Vogts, passe complètement à côté de son match., assure l’ancien journaliste allemand, devenu peintre, Guido Frick.Guido a sa petite idée sur l’origine de la méforme du Ballon d’or. À l’époque, il couvre le parcours des Pays-Bas pour le journal local. Le 2 juillet, cinq jours avant la finale, il publie un papier relatant la folle soirée de quatre joueurs hollandais, dont Cruyff, accompagnés de quelques filles. Son titre ? « La superstar Cruyff invite à une fête à poil dans la piscine » . Le même jour,, le plus grand tirage du pays, sort également l’information. Dans un style plus racoleur : « Cruyff, champagne, filles à poil et bain froid » . Quelques jours plus tard, la femme de Cruyff, Danny, restée à Barcelone, est mise au courant., s’interroge Robbie Rensenbrink, présent à la sauterie lui aussi.Quel genre de soirée, au juste ? Le 30 juin 1974, les Pays-Bas battent la RDA, 2-0, lors du deuxième match de la seconde phase de poules. Après la rencontre, lesretournent à l'hôtel Krautkrämer, situé à Münster. Les joueurs et le staff décident de fêter la victoire (qui les maintient en course pour la finale, avant le dernier match de groupe décisif contre le Brésil, le 3 juillet) dans le sous-sol de l’établissement. Au même moment, Guido Frick déboule à l’hôtel avec la ferme intention de rencontrer sa nouvelle idole, Johan Cruyff. À la réception, il se renseigne pour une chambre. On lui demande s'il est journaliste.(des pâtes alimentaires, spécialité du sud de l'Allemagne, N.D.L.R.)Discrètement, Guido observe la petite fête des Néerlandais. Cuba libre ou vodka à la main, le roi semble en bonne compagnie, alors qu’une platine vinyle jouedu groupe hollandais The Cats, chanson porte-bonheur de l’équipe., resitue Frick.La soirée est pourtant loin d'être finie.Krautkrämer Junior, le fils du patron de l'hôtel, surgit, s’excuse pour le bruit et propose à Frick de venir boire un verre avec lui... et quelques joueurs.Cruyff se méfie, puis finit par papoter avec l'infiltré."Tu n'es pas journaliste, hein ?"Certains joueurs rejoignent leur chambre, mais d’autres prolongent la soirée dans la piscine de l'hôtel, avec quelques bouteilles de whisky et de champagne sous le coude. En confiance, Cruyff se remet à discuter. Il se dit bien meilleur que Beckenbauer, qu’il pourrait affronter dans six jours s’ils battent le Brésil, confie qu'il en a marre de prendre des coups, qu'il pense à prendre sa retraite dans quatre ans, qu'il a une famille dont il doit s'occuper. Blablabla. Guido Frick :Le lendemain, le rédacteur en chef de Guido Frick le somme d’écrire l’article. Entre-temps, il rencontre, dans le hall de l’hôtel, Klaus Schlütter, qui travaille à Stuttgart pour. Le premier raconte au second ce qu'il a vu la veille.Bild, confie Schlütter.Contre argent comptant, selon certaines sources, qui parlent de 500 marks... Quelques heures plus tard, Otto Stubbe, un autre journaliste deofficiellement détaché pour suivre l'équipe des Pays-Bas, se laisse conter l'anecdote de la piscine. Vexé de ne pas avoir eu le scoop, il cafte auprès des joueurs... qui pètent un plomb."Qu'as-tu écrit ?" "Tout""Mais quoi donc ?" "Bah ce qui s'est passé." » Frick manque de se faire casser la gueule par Cruyff, retenu par deux coéquipiers. L'hôtel Krautkrämer décide de renvoyer les journalistes., rembobine Schlütter.D’autres n’ont toujours pas avalé la pilule. Wim Rijsbergen, ancien coéquipier de Cruyff, voit dans cette histoire une manipulation allemande pour les déstabiliser(Guido Frick, N.D.L.R.)Klaus Schlütter se défend :Plusieurs témoins auraient ainsi aperçu Cruyff argumenter avec sa compagne de longues heures au téléphone, les jours séparant le match contre le Brésil de la finale contre la RFA, pour rattraper le coup., reste persuadé l’attaquant Johnny Rep. Mais cela a-t-il vraiment eu une influence sur sa finale contre les Allemands ? Difficile de juger, au fond. Ceci étant, une chose est certaine, selon Guido Frick :Ça ne rendra pas la Coupe du monde aux Pays-Bas, mais si ça peut rassurer Danny...