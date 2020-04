Le jour où Johan Cruyff a tiré un penalty à deux

En 1976, Antonin Panenka donne naissance au tir au but qui porte son nom. Six ans plus tard, Johan Cruyff révolutionne lui aussi, à sa manière, le penalty. Il ne pouvait en être autrement pour un homme qui exècre l’exercice.



Le remake raté d’Henry et Pirès

« Quand Cruyff s’est avancé, j’aurais dû me douter de quelque chose, parce qu’il ne tirait jamais les penaltys... »

« Le timing, c’est la clé »

Le but de Cruyff face à l'Atlético en 1973, pour le plaisir

Par Mathias Edwards et Émilien Hofman

Trente-trois ans après les faits, Jesper Olsen n’a pas oublié ce moment de flottement que Johan Cruyff et lui-même ont offert aux 10 500 spectateurs présents au Stadion De Meer d'Amsterdam, ce 5 décembre 1982. Ce soir-là, l'Ajax éparpille Helmond Sport, 5-0. Une humiliation qui connaît son climax à la 21minute alors que Cruyff se baisse pour poser le ballon sur le point de penalty. Son mètre 80 à peine déplié, il décale délicatement le ballon sur la gauche pour son jeune coéquipier. Le Danois lui remet instantanément, et Cruyff marque dans le but déserté. Le dindon de la farce s’appelle Otto Versfeld."Qu’est-ce qui se passe ici, nom de Dieu !", rejoue le gardien d'Helmond Sport. Sur le banc des remplaçants, Hans Galjé, le portier réserviste de l'Ajax, compatit avec son homologue :Si le geste laisse l’assistance incrédule, Jan Manuel, l'arbitre, ne perd pas de temps pour valider le second but de l'Ajax. Le bonhomme connaît son règlement.Le, aussi appelé, n'est finalement rien d'autre qu'une sanction visant à réprimander une équipe coupable, dans sa surface de réparation, d'une des dix fautes pour lesquelles un coup franc direct doit être accordé, comme le stipule la loi 14 des règles du jeu de football. Et comme dans l’exécution de tout coup franc direct, rien n'oblige son tireur à frapper directement au but. À condition qu’il respecte les règles de base : la passe doit être exécutée vers l'avant, avec interdiction de toucher la balle une seconde fois avant qu’elle ne soit entrée en contact avec un autre joueur. Le tout conjugué à la spécificité du penalty, qui oblige tout autre joueur que le tireur à se trouver hors de la surface de réparation avant que ce dernier n’ait frappé le ballon. Bref, il aurait été beaucoup plus simple d’envoyer une bonne vieille sacoche des familles dans le petit filet. Surtout que le plan mis en place par Cruyff exige qu'Olsen lui remette le ballon en retrait, histoire de s'épargner une fâcheuse position de hors-jeu.Autant de paramètres que Robert Pirès et Thierry Henry ont mal mesuré 23 ans plus tard, cet après-midi d'octobre 2005, lors d'une rencontre face à Manchester City. Grand fan de Cruyff, Henry avait pourtant briefé son coéquipier la veille du match., explique Pirès. Mais au moment de mettre l’exercice en pratique, c’est la catastrophe. Henry décide d'échanger les rôles au dernier moment, ce qui pétrifie l'ancien Messin. Au point de louper le ballon :S’en suit une scène pour le moins gênante. Pris dans son élan, Thierry Henry dépasse le ballon... qui est directement récupéré par la défense de City. Pire, l’arbitre, persuadé que Pirès touche deux fois le ballon, accorde un coup franc auxdevant un public d’Highbury totalement médusé.L’échec du duo d’Arsenal tient en une explication : la réussite de ce penalty ne laisse pas de place à l'improvisation., décrypte Olsen, persuadé que Cruyff l’avait choisi pour son pied gauche. Au vrai, le but inscrit face à Helmond Sport n’est que le résultat d’un travail de longue haleine. Dès le début de la saison, Cruyff réquisitionne l'ailier danois pour mettre au point son geste. Pendant des heures, après les entraînements, les deux joueurs, que quatorze années séparent, accordent leurs violons. À l'abri des regards., affirme Olsen. Jusqu’au jour J."On le fait !""Oui !" se félicite Olsen.Dans ses cages, Otto Versfeld ne pense à rien de spécial. Avec le recul, il concède qu’un élément aurait pu lui mettre la puce à l’oreille :Décalage, passe en retrait, but. En deux temps, trois mouvements, à 35 ans, alors qu'il dispute l'avant-dernière saison de sa carrière, Johan Cruyff vient de résumer son génie en une fulgurance., se souvient Peter Boeve, arrière gauche de l’Ajax entre 1979 et 1988. Avec ce but, en apparence le plus facile de sa carrière, Cruyff marque autant l’histoire de son sport qu’en reprenant de l’extérieur du pied, en extension, à 1,50m du sol, un ballon impossible contre l’Atlético en 1973.théorise Olsen.Mais que tout le monde ne peut pas reproduire, apparemment.