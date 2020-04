Le jour où Johan Cruyff a enregistré une chanson

En 1969, Johan Cruyff ne remporte rien sur le terrain. Cette année-là, c’est avec une chanson folklorique, vendue à plus de 70 000 exemplaires, que le joueur de l’Ajax connaît le succès.



Du rhum, des clopes et des cuivres

« Quand Cruyff s’est présenté derrière le micro, le producteur a failli faire une attaque. Il ne pouvait même pas tenir une note et était en plus très nerveux. »

21e place des charts néerlandais

Article paru dans le SO FOOT 100% Cruyff de 2015. Découvrez nos offres d'abonnement à SO FOOT.

Par Émilien Hofman

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chris Waddle, Pelé, Jean-Pierre François... Nombreux sont les footballeurs qui troquent, par passion ou opportunisme, le short pour le micro. En 1966, Franz Beckenbauer pose ainsi son flow sur, en VF) et se hisse à la 31place des charts. Trois ans plus tard, les producteurs Willem van Kooten et Freddy Haayen, qui ont fondé le label Red Bullet en compagnie du compositeur Peter Koelewijn, répliquent."Cor, je veux enregistrer une chanson avec Johan Cruyff, je t’envoie l’argent ?", rejoue Van Kooten. À l’autre bout du fil, Coster hésite.reprend le producteur."C’est beaucoup trop, en plus Johan ne sait absolument pas chanter !"rétorque l’agent.argumente Peter Koelewijn.Rattrapés par la logique, les associés de Red Bullet payent un montant forfaitaire de 10 000 florins, soit environ 4 500 euros. À 22 ans, Johan Cruyff et sa voix rocailleuse vont donc enregistrer un disque. Qui s’intitule, se traduit grosso modo paret raconte l’histoire d’un jeune boxeur amateur noyant sa déception dans un bar après avoir été mis KO lors d’un combat, avant de retrouver sa femme en colère en rentrant chez lui.Originaire d’Eindhoven, Peter Koelewijn a imaginé l’air de sa chanson dans le plus pur style oom-pah, ce genre de musique qui ambiance les bals populaires remplis de chopes et de gouda., se dédouane aujourd’hui le parolier.Un après-midi de février 1969, le joueur de l’Ajax Amsterdam entre dans un studio d’enregistrement de La Haye. Le matin, les quatorze – tiens, tiens – musiciens et choristes ont enregistré leur partie., se rappelle Koelewijn. Évidemment, les premiers essais tournent au désastre.déplore Koelewijn.Willem van Kooten s’improvise coach particulier pour aider l’apprenti ténor :De l’autre côté de la vitre, Koelewijn est blême :Ça sent le bide, mais Koelewijn et Van Kooten ne laissent pas le stress s’installer. Malgré le peu de temps qu’il leur reste, ils décident de faire une pause. Koelewijn :"Un Cola-Tic."La pression retombe. Les trois associés, Cruyff et le preneur de son tètent des bouteilles et fument des clopes., se souvient Van Kooten. On a vraiment passé un bon après-midi.Légèrement pompette, mais loin d’être ivre, le numéro 14 remet le casque sur ses oreilles. Et il y a du mieux., explique Koelewijn.Après trois heures d’enregistrement, le résultat est... folklorique. La chanson s’ouvre sur une fanfare champêtre portée par une imposante section de cuivres. Justesse approximative et phrasé saccadé, Cruyff ne livre pas sa meilleure prestation ––, mais l’objectif est atteint.Dès les premières diffusions sur les ondes,rencontre un franc succès.se félicite Koelewijn.Environ 20 000 exemplaires sont écoulés dans le pays, un chiffre plus que correct à l’échelle néerlandaise. Le samedi 19 avril 1969, la rengaine du boxeur fait même son entrée pour trois semaines dans le top 40 local, avec un pic à la 21place. Une belle affaire, d’autant qu’avec le montant fixe et unique versé avant l’enregistrement, les producteurs ne reversent de royalties ni à l’agent ni à Cruyff. En 1974, alors que le joueur évolue désormais sous le maillot du FC Barcelone, Peter Koelewijn propose à la société Polydor en Espagne d’enregistrer une version espagnole de son tube :"Quoi ? Vous avez un enregistrement de Johan Cruyff chanteur ? Envoyez immédiatement ! Tout ce que Johan a fait doit être vu en Espagne."Les résultats dépassent leurs espérances, puisque 50 000 versions originales – seul le titre est traduit en espagnol :– des’écoulent en Espagne. Enfin, principalement à Barcelone., note le parolier. Pas de quoi noyer sa déception dans un bar, non plus.