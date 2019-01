Le jour où Hazard a couché Nancy avec la gueule de bois

Eden Hazard a aujourd'hui 28 ans. Va-t-il le fêter jusqu'au bout de la nuit, alors que Chelsea joue mardi à Tottenham, en League Cup ? Sans doute pas. Pourtant, il y a quelques années, la perspective d'un match à venir ne l'empêchait pas de guincher. Et de coller un triplé dans la foulée.

Un verre, ça va, des verres, bonjour le triplé

Plus que 2 matchs a vivre sous les couleurs du LOSC... Sniff — Eden Hazard (@hazardeden10) 12 mai 2012

« On était tous fêtards »

L'avenir lui appartient

chose promise chose due... je vais rejoindre le champion d europe. — Eden Hazard (@hazardeden10) 28 mai 2012

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La fin d'une époque : voilà ce que représente ce 20 mai 2012 pour le LOSC . Un petit a bien grandi et bientôt, il va s'illuminer à la face du monde. Il a marqué les plus belles pages du club. Il a été de toutes ses joies modernes. Et pourtant, tout le monde s'en fout et personne ne le regrettera vraiment. Oui, ce 20 mai 2012, Lille joue pour la dernière fois au Stadium-Nord de Villeneuve d'Ascq et les adieux se font sans un regard ou presque. Car tous sont tournés vers l'enfant du club, celui que les plus fidèles ont suivi depuis ses treize ans et son arrivée en provenance de Tubize. Eden Hazard ou la promesse devenue réalité, qui va profiter de sa dernière représentation pour terminer en beauté en collant son premier triplé professionnel. Fin de la belle histoire ? Pas si vite. Ce serait oublier la scène post-générique.Elle est livrée en guise de cadeau de Noël, le 24 décembre 2016, dans l'émission, sur feu SFR Sport 1. Il n'a ni barbe ni rennes, mais Rio Mavuba sort une superbe anecdote de sa hotte sur ce fameux 20 mai. Ou plutôt, sur la nuit du 19 au 20 : «(Rires.)"Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ?""J'ai pas eu le temps de rentrer chez moi !" (Rires.)"Ah ouais...""Quand même, le petit..." (Rires.) »Compère de Rio Mavuba au milieu, Florent Balmont se souvient bien de ce match dans ce qui n'était «» . Et de l'attitude de son capitaine d'un soir : «(Rires.) » De fait, si les vapeurs de la nuit ont pu troubler la mémoire de Mavuba, ça fait bien 4-1 à la 34, avec trois buts en 24 minutes pour Hazard, dont le dernier sur penalty. Ce qui valide une observation de Balmont : «» Dans la bouche de Souleymane Diawara , on appelle ça mener une vie de bâtard Avec ce triplé, Eden Hazard boucle un championnat avec 20 buts, 15 passes décisives et un second trophée de meilleur joueur de la saison d'affilée. Un kiff pour Balmont, qui note l'intelligence du joueur belge, capable «» . Et son sens de la fête : «» Le 20 mai 2012, Hazard aura été servi. Deux passes décisives signées De Melo et Payet, un penalty obtenu par le même Payet, le gamin de 21 ans peut laisser son brassard et beaucoup d'amour dans les cœurs lillois à la 88: «, reprend Balmont,Mais ce soir-là, une question reste aussi en suspens : où donc va bien pouvoir aller jouer Hazard ? Il se dit que la bataille se joue du côté de Manchester. Que City et United se battent à coups de surenchères pour arracher celui qui doit aller taquiner le Ballon d'or et murmurer des douceurs aux grandes oreilles européennes. Le 28 mai, Hazard prend finalement la direction du frais tenant du titre. Chelsea vient de remporter la Ligue des champions face au Bayern Munich dans une finale disputée le 19 mai, la veille du dernier match d'Hazard avec Lille . À l'heure de l'apéro, donc. Et si tout s'était décidé autour d'un verre qui tarde, qui tarde, qui tarde ?