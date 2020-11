Le jour où Harry Redknapp a fait jouer un supporter de West Ham

Dans l’un des contes de fées les plus touchants de l’histoire du football moderne, Harry Redknapp, alors coach assistant de West Ham, aurait un jour tiré un supporter excité de la foule afin de le mettre sur le terrain. L’histoire se serait passée en 1994. À peu près comme ça...

Tender hooligan

Chunk et les filles qui vomissent

« Tu chausses du combien, fils ? »

« J’ai frappé comme tout le monde aurait pu le faire »

Par Jeff Maysh, à Oxford et Rushden

Depuis ses cinq ans, Steve Davies rêvait de jouer pour West Ham United. Il a grandi dans la ville ouvrière de Rushden où, logiquement, il aurait dû supporter Rushden, ou Northampton, voire Coventry City. Mais après avoir vu le triomphe de West Ham contre Fulham en finale de la Cup 1975, Steve comprend qu’il aura à jamais le cœur, dit-il au sujet de la légende de West Ham, 528 matchs pour 88 buts, dont une tête plongeante pour arracher la Cup à Arsenal, en 1980.Quatre mois plus tard, le jeune Steve Davies s’engouffre dans un train pour Londres pour aller voir Brooking et West Ham United défier Watford à Upton Park. Il peut difficilement contenir sa joie lorsque le ballon s’envole droit vers lui alors qu’il se trouve dans le virage Nord.Mais Steve ne pouvait pas le rendre comme ça."Viens le chercher !"À la grande joie de l’audacieux, Brooking vient.Ce jour-là, West Ham gagne 3-2, Brooking marque, et Steve revient chez lui avec une histoire à raconter à son père, un Gallois du nom de Geoff Davies.Le père Davies était un costaud qui jouait défenseur en amateur. Quand le jeune Steve est devenu assez grand, il a suivi ses traces, s’engageant à son tour dans le pluvieux championnat amateur de la région des Midlands.Ses idoles d’enfance étaient tous des défenseurs, comme papa.À 15 ans, Steve commence à se rendre seul aux matchs de West Ham. C’est le début des années 1980. La Grande-Bretagne de Margaret Thatcher souffre alors de troubles sociaux, et la chute de ses syndicats, les violentes grèves des mineurs et le chômage massif favorisent la création d’un microcosme dans les tribunes des stades : les jeunes hommes sont en colère, par principe, envers et contre tout – c'est la naissance du hooliganisme. Steve met alors les pieds dans un nouveau monde passionnant qui sent le détergent, la bière tiède et les vieux wagons de train.West Ham United termine à la deuxième place de la Division One en 1992-1993, assurant sa montée parmi l’élite, deux ans seulement après la création de la rutilante Premier League. Les clubs anglais commencent à attirer des joueurs étrangers aux noms exotiques. West Ham signe notamment un attaquant portugais qui est aussi mannequin à ses heures perdues. Un homme dont l’assistant manager de l’époque, Harry Redknapp, a dit un jour :– c’était le blase du joueur –Steve, lui, est déjà entré dans l’âge adulte. En 1990, il a eu une petite fille, Chloe, et en 1993, un petit garçon prénommé Samuel Brooking, en hommage à son héros. Pour faire vivre tout ce petit monde, Steve devient chauffeur-livreur, mettant à profit ses connaissances en géographie acquises en suivant son équipe à travers tout le pays.Après la catastrophe de Hillsborough, qui a tué 96 supporters en 1989, de nombreux stades anglais ont été reconstruits, offrant au passage un lifting au championnat., se souvient Steve.Vrai : le bus de West Ham a désormais des vitres teintées et un mini-réfrigérateur, le confort moderne pour affronter les cadors – Manchester United, Arsenal et Liverpool. Lors de sa première saison en Premier League, West Ham termine à la treizième place.À l’époque, le meilleur ami de Steve s’appelait Chunk. Lui aussi était un pur et dur de West Ham. Le vrai nom de Chunk était Steve, mais son surnom le rendait attachant., explique Steve Davies. Chunk venait de Hemel Hempstead, à une trentaine de kilomètres au Nord de Londres, et conduisait une Vauxhall Cavalier jaune, le genre de voiture très prisée par les enseignants suppléants et les personnes ayant des dettes de jeu. À bord de la Vauxhall, Steve et Chunk ont parcouru le pays pour suivre leur équipe.dit Steve.Les Steve et leurs Kelly auraient un jour conduit 370 kilomètres pour aller voir West Ham à Torquay, alors que les Kelly étaient enceintes de cinq mois., se souvient Steve.Un jour, Chunk appelle Steve : West Ham joue un match de pré-saison à Oxford. Chunk le sait, Davies n’a jamais dit « non » auxCourt Place Farm se trouve au milieu des champs mornes de l’Oxfordshire, une mosaïque de terres horticoles glaciales enveloppées dans les rubans de béton de l’autoroute qui s’étend sur 100 kilomètres à l’ouest de Londres et à 240 kilomètres à l’est du pays de Galles. Là, une carte postale : Oxford, son université et ses clochers d’église. Oxford City Football Club joue alors dans l’ombre de son rival Oxford United, qui évolue deux ligues au-dessus, même si les deux équipes sont de toute façon aux antipodes du monde des crampons fluo et des écrans géants de la Premier League. Le maître d’école qui sert le thé brûlant à la mi-temps pour Oxford affirme que, ceux qui ont un deuxième job et ne connaissent pas l’après-shampoing. Pour dire les choses : Oxford City a connu quelques-uns des moments les plus remarquables de l’histoire du football. Notamment lede novembre 1971, quand Oxford City et Alvechurch ont eu besoin de six matchs et 660 minutes pour se départager., écrit Andrew Ward, qui a consacré un chapitre de son livreà la rencontre.Pourtant, en cette nuit d’été de 1994, un match encore plus étrange est sur le point de commencer. Russell Smith, journaliste sportif à l’Oxford Mail, se rappelle que la ville était particulièrement enthousiaste, parce que le match marquait le retour en ville de Joey Beauchamp, le jeune ailier d’Oxford United qui venait juste d’être transféré à West Ham pour un montant de 1,2 million de livres. Aujourd’hui, Joey Beauchamp va sur ses 43 ans, et il s’extasie devant le téléviseur d’un PMU désert d’Oxford alors que Ballymac Clara, une jeune chienne blanche tachetée de noir, franchit la ligne d’arrivée après avoir couru 150 mètres en un peu moins de 29 secondes.Beauchamp n’est plus le jeune homme prometteur de 23 ans qu’il était.Le retour du prodige Beauchamp est donc un mini-événement en soi.confie Joey,Chunk, leur pote Bazza, Steve et sa femme étaient assis sur un muret avec les supporters de West Ham qui avaient fait le déplacement lorsque Redknapp est sorti du vestiaire et les a salués.La première mi-temps débute comme des centaines de matchs de West Ham., se souvient Steve."Allez, espèce de naze, Chapman, tu sers à rien ! Lève-toi putain !"Harry Redknapp n’a pas oublié ce moment très particulier.raconte-t-il."Non, mais c’est quoi son problème à Lee Chapman devant, là ? C’est quoi l’intérêt d’aller voir un match chaque semaine pour voir jouer des nazes comme ça ?""Hey, toi, tu joues aussi bien que tu parles ?"Le reste de l’histoire fait partie de la légende du football anglais., explique Steve.demande Harry en jaugeant son look de hooligan.Puis Redknapp se tourne vers les joueurs :Chapman, torse nu, hoche la tête. Harry regarde Steve.Puis le kit manager apporte un maillot pour Steve."Allez mec, on y va !"La deuxième mi-temps débute par un coup de sifflet strident., rit Steve."Stevie !"Sur le terrain, Steve ne fait plus le mariole. Steve flippe.Et puis, comme si tout cela avait été écrit, il y a le moment de grâce.Dans l’histoire du football professionnel, aucun supporter n’était jamais sorti des tribunes pour aller jouer pour son équipe. Cela ne veut pas dire que les supporters n’ont jamais influencé un résultat sportif. Jeffrey Maier, un Américain de 12 ans fan de base-ball, est devenu célèbre pour avoir dévié une balle frappée en jeu dans les tribunes du Yankee Stadium pendant un match entre les New York Yankees et les Orioles. Il y a des images de Fernanda Maia, une ramasseuse de balle brésilienne, qui contribua à un but grâce à une passe adroite à un joueur de Botafogo lors de la finale du championnat carioca contre Vasco da Gama. L’histoire la plus proche de celle de Steve Davies est cependant celle de Scott Halpin. Un jour de novembre 1973, le jeune fan de rock de 19 ans assiste à un concert des Who au Cow Palace de San Francisco. Soudain, Keith Moon, le batteur, s’effondre pour la deuxième fois à cause d’une overdose d’alcool et de drogue, et voilà Halpin, simple spectateur dans la fosse, invité sur scène pour remplacer Moon et finir le concert derrière les fûts, avec ses héros.Mais ce qui s’est passé ce soir-là, à Court Place Farm, à la 71minute, a été encore plus incroyable. Le moment où Steve Davies, petit livreur de Milton Keynes, est devenu une légende. Malheureusement, l’instant magique a eu lieu avant l’ère des smartphones et de Youtube. Presque tous les fans de West Ham peuvent vous raconter son histoire, mais il existe peu de preuves de ce qui s’est exactement passé : dans les archives poussiéreuses de l', l’enveloppe brune qui devrait contenir les rapports du match de 1994 est vide. Du coup, sur un terrain glacé, Steve se prête nerveusement au jeu des reconstitutions. Le voilà donc seul, face au gardien devenu imaginaire d’Oxford, un certain Colin Flotte qui fonce droit sur lui, mains en avant, tête en bas., dit Steve, avec un haussement d’épaules.La balle est basse, hors de portée de la main tendue du gardien d’Oxford, elle file dans le coin inférieur du but. Steve raconte qu’il a fait une roue, levé les bras au ciel et penché la tête, incrédule. Sur le bord du terrain, Redknapp s’est tourné et a regardé brièvement vers les cieux., dit Steve. Bazza et Chunk n’en croyaient pas leurs yeux.Au coup de sifflet final, gagné 4-0 par West Ham, le rêve prend fin aussi soudainement qu’il avait commencé. Le kit manager reprend le maillot floqué du n°3 – West Ham en avait besoin pour le match contre Newcastle en Premier League la semaine suivante – et une demi-heure plus tard, Steve est de retour dans la Vauxhall avec Chunk, Bazza et sa copine, dans les embouteillages sur la route du retour à la réalité.Ce match contre Oxford City était le dernier pour Joey Beauchamp. Invoquant le, la « star » quitta le club après seulement 56 jours. Lesavaient payé plus d’un million de livres pour un joueur qui, pour l’une de ses seules apparitions sous le maillot de West Ham, fut « occulté » par un chauffeur-livreur gagnant 300 livres par semaine. Huit jours après son coup de poker, Harry Redknapp était quant à lui promu entraîneur n°1 de l’équipe pro (il n’en était jusqu’alors que le coach assistant). On ne saurait dire si les deux événements – l’entrée de Steve Davies et la nomination – sont liés., confie l'entraîneur."ferais sa journée"Quand Steve Davies est retourné à la vraie vie, en cette fin d’été 1994, quelque chose avait changé. Dans les pubs enfumés où il allait mater traditionnellement les matchs de West Ham, il était devenu. Cette reconnaissance lui donna une confiance en lui qu’il n’avait jamais vraiment éprouvée jusque-là. Il avait désormais le courage de voler de ses propres ailes, et lança sa propre compagnie de livreurs.Aujourd’hui, Steve suit encore West Ham United, à la maison comme en déplacement. Alors qu’il finit son fish and chips tout en écrasant une dernière cigarette, il dit qu’il a une confession à faire. Il passe une main sur son crâne rasé, visiblement embarrassé, et dit :Il sourit."Salaud, tu as pourri mon rêve !"