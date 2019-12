Le jour où Galatasaray a disputé le premier déplacement européen de son histoire

Dernier du groupe A de la Ligue des champions, éliminé de la course pour les huitièmes de finale, Galatasaray pourrait bel et bien déjà jouer son dernier match européen de la saison ce mercredi soir au Parc des Princes face au PSG. Des performances sportives pas à la hauteur d’une structure qui a ancré dans son ADN ces prestigieux rendez-vous européens. Pour preuve : sa première fois remonte à 1911 face à Cluj, alors encore intégré au sein de l’Empire austro-hongrois. Récit d’un face-à-face peu commun pour l’époque.

Par Andrea Chazy, à Istanbul

Nous sommes au tout début du XXsiècle. À cette époque, à Istanbul, le football est un sport qui fait peur. La raison ? Le sultan de l’Empire ottoman, Abdülhamid II, craint la capacité inhérente du ballon rond à passionner les foules. Il interdit donc aux Ottomans de tâter le cuir entre eux ou même avec les équipes des flottes de marins anglais présentes sur place. Lorsque le club de Galatasaray voit le jour en 1905, à l’intérieur des murs du prestigieux lycée qui porte encore aujourd’hui son nom, l’influence du sultan est déjà sur le déclin. Elle le sera encore davantage à la suite de la révolte du 24 juillet 1908, au contraire de celui du Parlement ottoman. Un bouleversement sur l'échiquier politique qui permet aux Turcs de s’offrir une place croissante dans le paysage footballistique stambouliote. Dans le quartier de la rive asiatique de Kadıköy, les premiers Gala-Fener se disputent enfin au grand jour, mais Ali Sami Yen, président de l’époque et fondateur du club, voit déjà plus grand. «, pose l’historien İzzeddin Çalışlar.Le président-joueur de Galatasaray, qui reste à la tête du club jusqu’en 1918, ouvre donc leà de nouveaux horizons pour en faire un club omnisports : aviron, volley, natation, voile, basket ou même le tir à la corde. Mais il n’oublie pas le football, et rêve aussi d’Europe. «, reprend Çalışlar.» Pour Galatasaray, qui fait face aux quatre autres mêmes équipes toute l'année, l'opportunité est immanquable.Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à pénétrer dans le nouveau complexe sportif Ali-Sami-Yen pour trouver trace de cette volonté de se mesurer sans cesse aux meilleurs. Avec ce slogan, placardé en haut du stade, qui a été prononcé par Ali Sami au moment de la création du bébé : «» Le contact est alors noué avec l’équipe de l’Empire austro-hongrois de Kolozsvár – champion de Transylvanie et plus communément appelé aujourd’hui CFR Cluj en Roumanie – pour sa grande première. Pourquoi Kolozsvár ? Encore aujourd’hui, des zones d’ombres demeurent. Les hypothèses avancées sont d’abord que, de chaque côté, le français était une langue maîtrisée, qui permettait ainsi de faciliter les correspondances.Le second, lui, est lié à la situation dans les Balkans, région pourtant plus proche d’Istanbul, qui se dégrade de mois en mois. Le 14 avril 1911, le club de Kolozsvár débarque en grande pompe à Istanbul et fait un premier match nul 2-2 avec Galatasaray. Deux jours plus tard, les Stambouliotes s’imposent 4-2 et s’adjugent leur premier succès face à une formation étrangère. Le temps est alors venu de préparer la manche retour, au cœur du Vieux Continent, qui aura lieu en septembre. Ali Sami Yen, lui, est nerveux : «» Le trajet en train se déroule sans accroc, porté par les envolées lyriques du joueur et éminent poète turc Emin Bülent. Une certaine idée du romantisme.Le 11 septembre 1911, Galatasaray s’incline 5-1 pour son premier match en terres austro-hongroises à l’occasion de l’inauguration du nouveau stade de Kolozsvár. Un dîner est prévu après la rencontre, en compagnie des deux équipes. Au menu, en français, «» ou encore «» viennent garnir les assiettes des vingt-deux acteurs. Avant une petite dose de stress en dessert : «(J’ai mis un poisson dans une poêle à frire et j’ai commencé à danser, N.D.L.R.) » complète İzzeddin Çalışlar. L’esprit de groupe, ça ne s’achète pas.Deux jours après le festin, Galatasaray reprend une valise 4-1 face aux locaux avant d’en recevoir une autre face à Ferençvaroş (7-1) sur le chemin du retour. Qu’importe, car l’essentiel est ailleurs pour l’historien turc : «» Presque 110 ans plus tard, force est de constater que ce voyage au fin fond de la Roumanie en valait bien la peine.