Yougoslavie : un dernier tir pour la déroute

Quelques semaines avant le début du conflit serbo-croate et avant l'éclatement morceau par morceau de la Yougoslavie, un homme aurait pu éviter (du moins retarder) l'inévitable s'il n'avait pas manqué ce foutu tir au but face à l'Argentine. Mais Faruk Hadžibegić a buté contre les poings de Goycochea lors des quarts de finale du mondial 1990, pour ce qui restera la dernière action de la Yougoslavie unifiée dans un tournoi international. Et avec des si, l'histoire aurait certainement été moins douloureuse.

Coup de genou et tour de Babel

« Les penaltys, c’est l’inconnu »

Vidéo

Le début de la fin

Par Mathieu Rollinger

Tous propos, sauf mentions, issus du livre Le Dernier Penalty, histoire de football et de guerre de Gigi Riva, paru en 2018 aux éditions Seuil.

Dans les pages de, l’écrivain Gigi Riva se fait l’avocat d’une rationalité poussée à l’extrême. Mais il sait aussi, pour avoir conté cette histoire dans, que le ballon que Faruk Hadžibegić avait au bout du pied était beaucoup plus lourd, beaucoup plus volumineux qu’à l’accoutumée. Ce 30 juin 1990, plus que la survie d’une sélection dans un mondial, c’est le destin d’un pays au bord de l’implosion qui se jouait au point de onze mètres. Au stade Artemio-Franchi de Florence, sous une chaleur accablante, la Yougoslavie — réduite à dix pendant 90 minutes — a alors poussé l’Argentine de Maradona jusqu’à la séance de tirs au but lors d'un quart de finale de Coupe du monde., énonce l’auteur italien.Ainsi s’achève l’histoire de la Yougoslavie – dans sa version complète – dans les compétitions internationales.Si ce coup de patte fébrile, repoussé des deux poings par Sergio Goycochea, n’est à cet instant qu’un penalty important manqué, c’est son environnement et son écho qui feront de cet échec l'un des symboles de la chute de la Yougoslavie. Pour que ce penalty devienne réellement le dernier d’une nation, il faut comprendre que depuis le 4 mai 1980, et la disparition de Tito, l’unité de la Yougoslavie ne tient plus qu’à un fil. Avant ce mondial en Italie, beaucoup d’événements auguraient que le brasier des Balkans n'attendait plus que de s’enflammer. En mai 1990, les premières élections libres en Croatie désignent Franjo Tuđman comme président de la République croate, et ce dernier s’érige alors en contre-pouvoir de Slobodan Milošević, le leader serbe. Cette tension prend corps, le 13 mai 1990, lors d’un Dinamo Zagreb-Étoile rouge. Ce jour-là, les, les hooligans de Belgrade menés par le dangereux Arkan, débarquent dans la capitale croate pour la mettre à sac. Au stade Maksimir, ils s’attaquent aux Blue Bad Boys. Les affrontements débordent sur la pelouse, et quand la police intervient, c’est pour détruire des supporters locaux. Moment choisi par Zvonimir Boban pour intervenir d’un coup de genou, venant fracasser la mâchoire de l’agent. Une déclaration de guerre. Boban exclu, ce même stade Maksimir sifflera l’hymne national face aux Pays-Bas , pour un match de préparation le 3 juin. C’est donc dans ce contexte que la Yougoslavie aborde le mondial.La sélection est alors le reflet d’une République qui n’a plus de fédérée que le nom. À sa tête, c’est le Bosniaque Ivica Osim, surnommé l’Ours, qui sert de parabole à toutes les critiques, notamment tirées par la presse."bratstvo i jedinstvo", écrit Riva. Sa liste de vingt-deux joueurs se lit également comme un échantillon de la société yougoslave, Osim arrivant à faire cohabiter les ethnies et les religions malgré le climat délétère. On y compte alors deux Serbes, sept Croates, cinq Bosniaques, un Slovène, trois Monténégrins, deux Macédoniens et deux joueurs d’origines diverses. Si, dans le bus, tout le monde sait apprécier le son rock-tzigane du Bosniaque Haris Dzinović, chaque camp reste de son côté., ajoute le croato-bosniaque Vujović. Pour Gigi Riva,. Osim peut néanmoins s’appuyer sur un quatuor de confiance, constitué du gardien croate Tomislav Ivković, des trentenaires bosniaques Faruk Hadžibegić et Safet Sušić, ainsi que du capitaine Zlatko Vujović. Ceux-là guident alors une jeune génération pétrie de talents, représentée par le Serbe Dragan Stojković, le Monténégrin Dejan Savićević et le Croate Robert Prosinečki. Bref, une belle équipe pour créer la surprise et, qui sait, réunir tous ces peuples autour d’une cause commune.Pourtant, la magie n’opère pas de suite. Le premier match à San Siro, face à une Allemagne qui elle se réunifie, n’aide en rien la Yougoslavie à recoller les morceaux. 1-4 dans les dents, il faut alors une victoire étriquée face à la Colombie (1-0), suivie d’une formalité face aux Émirats arabes unis (4-1) pour se qualifier au tour suivant. À noter que face aux, Hadžibegić, préposé à l’exercice des penaltys, s'est fait refouler par le gardienRené Higuita. Un premier échec sans conséquence, qui aura malgré tout son importance. En effet, si le huitième de finale est ensuite validé grâce au génie et à l’ego de Pixie Stojković (cf. sa feinte de volée face à Zubizarreta ), c’est en quarts que la lourdeur de ce fardeau se fera sentir. Et à Faruk Hadžibegić de le déballer. La Yougoslavie sert pourtant un match plein de courage et de solidarité, domine son sujet même en infériorité numérique. C'est finalement à la loterie des tirs au but que se scellera son sort. Pas étonnant : nous sommes à Florence, ville de Machiavel,, comme le rappelle Gigi Riva.Il est alors 19h30, et la chaleur retombe à peine. Moment où(...)Cette séance, Ivica Osim ne la verra pas, se réfugiant aux vestiaires., lance cet ancien étudiant en maths.Safet Sušić, remplacé en deuxième mi-temps, prend alors ses responsabilités et désigne les tireurs. Forcément, il compte sur son lieutenant Faruk.(son surnom dû à sa ressemblance avec le joueur allemand, N.D.L.R.), lui lance le Parisien.Initialement, Hadžibegić est noté comme étant le quatrième tireur. Et quand vient son tour, il a déjà vu Stojković taper l’équerre, Maradona se faire gober sa tentative par Ivković et Troglio attraper le poteau. Ça fait donc 2-2. Mais l’arbitre suisse Kurt Röthlisberger intervient et dit que c’est au numéro 7 d’y aller et pas le 5. Une erreur. Mais c’est pourtant bien Dragoljub Brnović qui s’y colle à la hâte et, perturbé, le Messin en envoie une passe mollassonne dans les bras de Goycochea. Dezotti redonne dans la foulée l’avantage à l’Argentine, avant de laisser la balle de match entre les pattes de Hadžibegić. Six pas d’élan... et la fin d’une histoire.Le Sochalien, bien que hagard, reste digne. Personne ne lui en voudra, vu la tournure des événements. Le soir, avant que chacun ne regagne ses pénates, les quatre patrons du groupe se feront un resto à Florence avec leurs épouses, histoire d’évacuer la frustration. Ils ne le savent pas encore, mais le lendemain leur réservera une addition bien salée., écrit Riva.C’est pendant les vacances des footballeurs que seront donnés les premiers coups de pioche dans la Yougoslavie et que seront commis les premiers drames. C’est pendant cet été que la sélection de basket remportera – en Argentine, tiens donc – le titre de champion du monde devant les USA et devant l’URSS, avant que ses deux stars, le Croate Dražen Petrović et le Serbe Vlade Divac, ne se déchirent. Peut-être le savait-il, cet homme qui se serait tiré une balle dans la tête, après le tir manqué de Hadžibegić, comme rapportera à l'époque le quotidienQuand on lui demande si son penalty a changé le cours de l’histoire, le Bosniaque laisse planer un doute., assura-t-il un jour pour 20 Minutes . Il y aura bien d’autres matchs, disputés par la sélection yougoslave (dans sa forme comptant six républiques), dans un contexte de plus en plus difficile. Ces maillots bleus resteront l'un des derniers liens entre ces diverses nationalités. En 1992, elle devra se retirer du championnat d’Europe, au profit du Danemark, repêché et futur vainqueur. Le soir de l’élimination à Florence, en conférence de presse, Ivica Osim aura ces mots, prononcés en français pour emmerder les journalistes de son pays :