Le jour où Christophe Dominici a joué au foot pour le jubilé de Laurent Fournier

Tragiquement disparu ce mardi, Christophe Dominici laisse un grand vide dans le monde du rugby. Mais pas seulement. Car avant de devenir une légende du ballon ovale, le petit Christophe avait une autre passion : le football. Celle-là même qui l’a amené à prendre part au jubilé de Laurent Fournier, le 21 mai 2000 au Parc des Princes.

Christophe Dominici est mort. Non loin de chez lui, laissant derrière lui une famille meurtrie par le chagrin. Comme un symbole, c’est au Parc de Saint-Cloud que l’histoire de « Domi » a pris fin. À six petits kilomètres du Parc des Princes, son second jardin. C’est là qu’il avait brisé les rêves européens du Biarritz Olympique, en 2005, en filant entre les perches sans regarder dans le rétro pour offrir à son Stade français de toujours une finale européenne dans le. Mais c’est là, aussi, que Dominici a réalisé un rêve : disputer un match de football au milieu du gratin français.Plantons le décor. Nous sommes le 21 mai 2000 et c’est dimanche. Sur les coups de 18h30, 14 654 spectateurs se pressent au Parc des Princes pour dire au revoir à Laurent Fournier, qui y organise son jubilé. Pour un tarif compris entre 40 et 100 francs, c’est un match de gala que les quelques milliers de fans parisiens répartis dans les tribunes rouges historiques ont dans leur assiette., se souvient Laurent Fournier. Et pour cause :de l’époque rapporte même que c’est près de 300 000 francs qu’aurait dépensé l’ancien milieu historique rouge et bleu pour s’offrir ce dernier tour de piste avec ses potes., insiste le héros du jour.L’affiche est alléchante : d’un côté, le PSG 1996 et ses champions d’Europe Daniel Bravo, Youri Djorkaeff, Vincent Guérin, José Cobos, pratiquement tout le monde est là. En face, une équipecomposée entre autre d’Éric Cantona, Jean-Pierre Papin, Leonardo, Bernard Casoni ou encore George Weah, le tout entraîné par Artur Jorge. Du côté des Parisiens, deux renforts attirent l’attention : celui de Serge Chiesa, d’abord, qui va donc enfin jouer un match au Parc des Princes sous les couleurs du PSG après avoir dit non à Daniel Hechter trois décennies plus tôt. L’autre, c’est Christophe Dominici. Un habitué du Parc des Princes, proche des footballeurs, que Laurent Fournier n’a eu aucun mal à convaincre pour venir taper le ballon., replace Fournier.Ce n’est pas une surprise en réalité. Car gamin, Dominici préfère le foot. C’est Jean-Marie, son père, qui fut gardien de but au SR Colmar ou à Hyères, qui lui avait transmis ce gène et l’avait poussé à prendre une licence dans le club du Var de Solliès-Pont . Le petit Christophe disputera même un 32de finale de Coupe Gambardella face au Monaco de Lilian Thuram, pas forcément un souvenir heureux puisqu'il avait été exclu par l'homme en noir pour avoir protesté de façon véhémente après un penalty non sifflé. Cette colère, verbale et parfois même physique, prend racine dans un drame familiale. Le tragique décès de sa grande sœur, Pascale, sa « deuxième maman » qui a dormi avec lui jusqu’à ses onze ans, comme il l'écrivait dans son autobiographieen 2007, intervient alors que Christophe n’en a que 14. Une cicatrice que l’ancien rugbyman ne refermera jamais. Trois ans plus tard, à l’issue d’un match de foot et d’une bagarre où il s’est senti seul et abandonné par ses coéquipiers, « Domi » le sait : ce sera son dernier match de foot en club. Mais pas le dernier de sa vie. José Cobos, qui a notamment joué avec lui ce fameux jour de mai 2000, n’a pas oublié ce qu’était capable de faire balle au pied l’ancienne légende du Stade français.Vincent Guérin abonde :Au cœur de l’enceinte de la porte de Saint-Cloud, Dominici est remplaçant au coup d’envoi. L’ambiance de fin de saison se fait sentir sur la pelouse : Djorkaeff revient de blessure et profite de ce match de gala pour se tester avant de partir avec les Bleus sur le toit de l’Europe, tandis que Canto sort au bout d’une petite demi-heure pour ne pas se blesser avant un tournoi de beach soccer. Sur le terrain, Jérôme Leroy ouvre le score pour le All-Star et prend son envol devant les panneaux publicitaires Manix aujourd’hui remplacés par ceux de Qatar Airways. Laurent Fournier égalisera sur le penalty, tandis que Dominici, lui, touchera le poteau. Une entrée en jeu qui a marqué les esprits, et notamment celui de Michel Kollar, l’historien du PSG :. Quand il a appris son décès, José Cobos n’y croyait pas. Laurent Fournier, lui, s’est immédiatement replongé dans ses souvenirs et est tombé sur celui-ci :(Rires.)