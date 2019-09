Le jour où Chirac a interrompu la finale de la Coupe de France

Le 11 mai 2002, Lorient et Bastia s’affrontent pour le compte de la quatre-vingt-quatrième finale de la Coupe de France. Mais ce jour-là, le président de la République Jacques Chirac va aussi s’élever contre les sifflets d’une partie des supporters bastiais lors de La Marseillaise, au point de retarder le démarrage de la rencontre. Récit d’une soirée pas comme les autres.

« Ils sifflent ? Je m’en vais. » Jacques Chirac & le football. pic.twitter.com/iifqHmPBPM — Sport Reporter (@Sport__Reporter) September 26, 2019

Chirac : « Ces sifflets sont inadmissibles et inacceptables »

Darcheville et Gaillard, chevaliers d’honneur

Par Antoine Donnarieix

Propos de Nouzaret, Dieuze et Gauvin recueillis par AD.

» Sourcils froncés en direction de Claude Simonet, Jacques Chirac vient tout à coup de passer d’une soirée paisible à un cauchemar en bonne et due forme. Venu pour assister à la rencontre Lorient-Bastia et la remise du trophée de la Coupe de France 2001-2002, l’homme politique fraîchement réélu pour un second mandat présidentiel va couper court à toute forme de festivité. La raison ? Un mélange de huées et sifflets durantjouée avant la finale de la compétition comme le prescrit le protocole du tournoi. Sept mois auparavant, le chef d’État avait constaté passivement les sifflets lors de l’hymne national français lors du match amical entre la France et l’Algérie. Mais cette fois-ci, Chirac souhaite agir avec force et conviction. Il faut que cela cesse !Excédé, le président de la République file dans le salon de réception situé à l’arrière de la tribune. Le Corrézien de naissance se remet de ses émotions et invite le président de la FFF à calmer la foule pendant que son homologue le supplie de rester pour assister à la rencontre. Marché conclu. Résultat : Simonet récupère un micro et fait fonctionner les haut-parleurs du Stade de France à plein régime. «» Si les huées redoublent d’intensité dans un premier temps, le message est bien passé. En bas, Lorientais et Bastiais sont rentrés depuis un moment dans leurs vestiaires respectifs. «, évoque l’entraîneur du Sporting Club Bastia Robert Nouzaret.Le match prend dix minutes de retard, puis les deux équipes sont rappelées pour démarrer la rencontre. Mais là, nouveau coup de théâtre : Jacques Chirac en personne demande à ce que tout ce beau monde retourne à nouveau dans les vestiaires. Le président souhaite faire passer un message clair à l’antenne de France Télévisions. «, décrit Chirac.» Au fur et à mesure des minutes de retard, l’évènement sportif se transforme progressivement en un conflit politique que les joueurs sont à mille lieues d’imaginer. «, décrit Antony Gauvin, titulaire dans la charnière centrale des Merlus ce soir-là.» Sans avoir serré la main du président, les acteurs finissent par commencer les hostilités.Battus trois semaines plus tôt par les Girondins de Bordeaux en finale de la Coupe de la Ligue (3-0), les Lorientais ne veulent pas manquer cette deuxième finale au stade de France, et peu importe les conditions de match. Au terme d’une solide prestation collective, les Bretons s’imposent grâce à un exploit personnel de Jean-Claude Darcheville (1-0). Pour le Sporting Club de Bastia, la pilule est dure à avaler. «, dévoile l’attaquant Nicolas Dieuze, entré en cours de jeu.Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison, le FC Lorient s’offre un joli lot de consolation auquel Chirac participe avec bonhomie. «, avoue Gauvin.» Incontrôlables après avoir soulevé le trophée, les lauréats vont même zapper la présence incongrue du vidéaste Rémi Gaillard lors des photos de célébration. «, conclut Gauvin.» Comme quoi, Jacques Chirac n'était pas n'importe qui.