Le jour où Basile Boli et Chris Waddle ont enregistré un disque

Blind tests et virées nocturnes

Kassav, Big Ben et les girafes

« Une belle purge »

Par Arthur et Gaspart Manet / Propos recueillis par AJ et GM, sauf ceux de Waddle issus de Four Four Two.





» Chez Amplitude, la maison d’édition qui le commercialise,n’a pas laissé un souvenir impérissable. Pourtant, l’entreprise, basée dans le Val-d’Oise, détient bien les droits de la mignardise enregistrée par Chris Waddle et Basile Boli au printemps 1991, depuis le rachat du catalogue du compositeur Mat Camison.‘Top 10 Football songs’, informe Jean Claudel, le directeur.» Quelque part entre la dance, le rap et la variété à la française,est un ovni musical typique des années 1990, avec Waddle et Boli qui balancent des paroles vides de sens sur fond de sonorités africaines. Les deux anciens Marseillais forcent même leurs accents respectifs : l’anglais pour Chris Waddle, mais surtout le français avec l’accent africain, cher à Michel Leeb, pour Basile Boli. Question d’authenticité, sans doute...Derrière cette pépite musicale se cache donc Mat Camison. Le destin de l’auteur de tubes tels queoucroise celui de Basile Boli à Auxerre. À l’époque, Guy Roux règne sur la Bourgogne et l’hymne à la gloire de l’AJA, composé par Camison, résonne sur l’Abbé-Deschamps.» , explique le musicien. Passé à l’OM en 91, Basile devient une star. Au sein du club de Bernard Tapie, Boli se rapproche vite de Chris Waddle, arrivé un an avant lui sur la Canebière : «» Les deux compères s’organisent également des virées nocturnes dans Marseille, lors desquelles ils font chauffer l’autoradio: «» , s’enthousiasme Boli. Puis, l’idée d’une expérience musicale jaillit : «» En effet : en 1987, Chris Waddle enregistre, avec son compère de Tottenham. «» résume Waddle. Le single atteint la douzième place des charts britanniques et leur vaut de se produire en direct sur le plateau deBasile Boli contacte alors son ami Camison : «"Mat, je veux chanter."» Camison hésite sur le style musical à donner au duo : «» Pour accompagner le duo, Camison fait appel au trompettiste Freddy Hovsepian et au tromboniste Hamid Belhocine, deux musiciens du groupe Kassav. L’enregistrement deest torché en un dimanche après-midi dans un studio d’Aix-en-Provence : «» , avoue Camison., raconte Boli.» Une semaine plus tard, les artistes tournent le clip, sur fond bleu. Pour l’occasion, Boli a enfilé une chemise horrible et Waddle, un costume de banquier de la City. Les zèbres, les girafes, Big Ben et les autres fruits exotiques sont incrustés plus tard, en post-production. Pour un résultat déconseillé aux personnes épileptiques.Le single débarque dans les bacs en mai 1991, une semaine avant la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions que Marseille dispute face à l’Étoile rouge de Belgrade, à Bari. Un coup marketing que Bernard Tapie encaisse mal: «» , se souvient Camison. Plus embêtant, la chanson ne fait pas vraiment l’unanimité dans le vestiaire de l’OM., avoue Éric Di Meco.» Pourtant, le morceau fait le buzz. 100 000 exemplaires des’écoulent en une semaine. Hélas, la concurrence dede Lagaf’, conjuguée à la défaite en finale de la coupe des champions, sonnent la fin de l’aventure. «» , se désole Mat Camison. Qui peut néanmoins se consoler avec cette autre information, livrée par Chris Waddle : «