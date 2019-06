Le jour d’y croire est arrivé

C’est le match dont tout le monde parle depuis le début de la compétition. Et finalement, le voici. Dans un Parc des Princes à guichets fermés, l’équipe de France s’apprête à jouer une finale avant l’heure face aux États-Unis. Pour ce quart de finale, ce sera la première fois que les Bleues débuteront dans la peau des outsiders. Et c’est tant mieux.

Décidément, Corinne Diacre sait comment jongler avec les éléments. Dans la salle de conférence du Parc des Princes refroidie par une climatisation poussée à fond, la sélectionneuse s’est chargée ce jeudi de réchauffer l’atmosphère par un discours bien plus cordial que celui tenu avant le huitième de finale face au Brésil : «s’est-elle réjouie, avant d’immédiatement tempérer son propos.» Il vaudrait mieux garder la tête froide en effet : le match sera chaud et l’ambiance bouillante.Ce quart de finale aura l’air d’une finale avant l’heure, même si au sein du groupe, c’est la sacro-sainte règle de «» qui domine. Qu’importe, les Bleues vont affronter «» , dixit Corinne Diacre. Ni plus ni moins. Comme prévu serait-on tenté de dire. À la seule différence que, pour la première fois du tournoi, l’équipe de France débarque dans la peau de l’outsider. La sélectionneuse américaine Jill Ellis le reconnaît elle-même : «» Arrogant ? Si peu ! En tout cas, la phrase a le mérite d’être plus subtile que celle de la défenseuse Ali Krieger, pour qui la Team USA est à la fois «» .Le genre de réflexion qui pourrait faire monter sur ses ergots n’importe quel Français défenseur du camembert face à cette illustration de l’esprit impérialiste qui habite le pays de l’Oncle Sam. Mais pour Amandine Henry, qui a porté le maillot des Thorns de Portland durant une saison, rien de plus que le classiqueen vogue de l’autre côté de l’Atlantique. La capitaine des Bleues ne tient pas à rajouter de pression inutile à ses coéquipières : «C’est vrai, la dernière fois c’était il y a seulement six mois, en amical au Havre. Les Bleues l’avaient emporté 3-1, mais Corinne Diacre a confié ne pas s’être appuyée sur cette victoire pour préparer la rencontre à venir : «Et justement, ce quart de finale arrive peut-être au meilleur moment. Après un huitième poussif, les Américaines n'ont obtenu leur billet pour le tour suivant qu'à la faveur d'un penalty généreux glané en toute fin de rencontre face à une Espagne qui a longtemps fait douter les championnes du monde en titre. La France peut – devrait même – aborder ce match capital avec l'esprit tranquille : «» , a répété Corinne Diacre. L’amour dure trois ans, comme l’invincibilité en cours des Bleues face aux États-Unis. Mais on remettra volontiers une pièce dans la machine pour que cela continue.