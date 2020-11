Le joueur français, une denrée très prisée dans les quatre grands championnats

TD

Ligue des Talents représente. Dans sa 314e lettre hebdomadaire , le CIES s'est penché sur «» en s'intéressant aux dix origines étrangères les plus représentées parmi 126 championnats. Et - cocorico ! - ce sont les joueurs hexagonaux qui sont mis à l'honneur. En Angleterre (47), en Allemagne (36), en Italie (35) et en Espagne (30) c'est la France qui case le plus de ses produits, renforçant ainsi son statut de terre fertile et cultivatrice de talents.En Ligue 1, c'est le Brésil qui place le plus de ses hommes (21), devant le Sénégal (14) et le Portugal (13). On peut également noter que la route la plus empruntée est celle partant du Brésil jusqu'en Liga Nos puisque pas moins de 141 Brésiliens évoluent en première division portugaise et 106 en seconde.La fabrique à pépites tourne à plein régime.