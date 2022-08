Douglas Luiz rentre un corner direct avec Aston Villa

[? LIVE] ??? #CarabaoCup ??? LE CORNER DIRECT C'EST INCROYABLE !!!? Douglas Luiz égalise pour Aston Villa sur ce coup de génie ! pic.twitter.com/3h5p47AKIz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 23, 2022

Douglas a laissé le portier de glace.Ce mardi soir, Douglas Luiz a inscrit un splendide corner rentrant, en Coupe de la Ligue anglaise à Bolton. Aston Villa s'est d'ailleurs largement imposé face aux(1-4).Le but est encore plus beau lorsqu'on se rend compte que tout avait été planifié depuis le début et préparé à l'entraînement. On comprend pourquoi le Milan s'était placé pour recruter le Brésilien, cet été.Ça ne vaut pas Joey Barton, non plus.