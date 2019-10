Le Joker : « Je suis comme un chien enragé qui court après une voiture »

Alors qu'il truste le haut du box-office, le Joker est ce samedi en balade du côté du Stade Océane, comme n'importe quel VIP. Et c'est forcément avec un grand sourire qu'il s'est prêté au jeu des questions-réponses.

Le Havre Lorient Domino's Ligue 2 Diffusion sur

« On entrouvre la porte à l'anarchie, on bouscule l'ordre établi, et très vite, le chaos le plus total règne. Et moi, j'annonce le chaos. Et tu sais ce qu'il a pour lui, le chaos ? Il est impartial. »

« Notre raison est basée sur nos souvenirs. Si nous ne pouvons pas les affronter, nous nions la raison elle-même ! Mais pourquoi pas ? Nous ne sommes pas liés par contrat à la raison ! »

Propos soutirés par Mathieu Rollinger

Citations tirées de Batman de Tim Burton et Dark Knight de Christopher Nolan.

Tu peux m'appeler Joker. Et comme tu vois, je suis un homme comblé.Bien le bonsoir, je suis l'animation de la soirée !Cette ville me donne toujours envie de sourire.Tu sais... tu sais ce que j'ai remarqué ? Personne ne panique quand tout se déroule selon le plan. Et ceci même si le plan est affreux.Si demain soir, je dis à la presse qu'un brigand va se faire descendre ou qu'un fourgon chargé de soldats va exploser, alors personne ne panique, parce que tout ça, ça fait partie du plan. Mais si je dis qu'un malheureux petit maire va mourir, alors là, tout le monde s'affole. On entrouvre la porte à l'anarchie, on bouscule l'ordre établi, et très vite, le chaos le plus total règne. Et moi, j'annonce le chaos. Et tu sais ce qu'il a pour lui, le chaos ? Il est impartial.Introduire une goutte d'anarchie, déranger l'ordre établi et tout devient brutalement... Chaotique...La seule façon raisonnable de vivre en ce bas monde, c'est en dehors des règles.La folie comme tu dois le savoir, c’est comme la gravité. Ça ne réclame qu’une petite poussée.Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit.Ah, le nouveau garçon ? Les oreilles sont trop longues et sa cape me manque, mais pas trop mal. Pas trop mal du tout.MOUHAHAHAHA HAHAHAHA !Où va le monde ? Je vous le demande...Dans leurs derniers moments, la plupart des gens révèlent qui ils sont réellement.Mes ballons. C'est mes ballons. IL M'A VOLÉ MES BALLONS ! Pourquoi est-ce que personne ne m'a dit qu'il avait un de ces... trucs !Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices ? Mon père était un ivrogne... et un sadique ! Et, un soir alors qu'il est plus toc toc que d'habitude, maman chope le couteau de cuisine. Il n'apprécie pas, il n'apprécie pas du tout. Ensuite... moi regardant, il lui enfonce le couteau dans un immense éclat de rire. Et il se tourne vers moi et il dit «» Il s'approche avec sa lame. «» Il m'enfonce la lame dans la bouche ! «» Et... pourquoi cet air si sérieux ?Si tu dois expliquer une blague, ce n’est plus une blague.Ce qui ne me tue pas me rend plus... bizarre.Je suis comme un chien enragé qui court après une voiture, mais si j'en attrape une, je ne sais pas à quoi elle me serait utile.MOUHAHAHAHA HAHAHAHA !Alors tu vas m’adorer !Tuer, c'est faire un choix.Avant de me juger, assurez-vous d’être parfaits.Mais si je n'étais pas fou, je ne pourrais pas être aussi brillant.Le véritable amour, c’est rencontrer quelqu’un dont les démons correspondent aux tiens.Par exemple.Les souvenirs peuvent être vils et répugnants. Comme un enfant, je suppose. Mais peut-on vivre sans eux ? Notre raison est basée sur nos souvenirs. Si nous ne pouvons pas les affronter, nous nions la raison elle-même ! Mais pourquoi pas ? Nous ne sommes pas liés par contrat à la raison ! Il n’existe aucune clause de bon sens !Il suffit d’un seul mauvais jour pour que l’homme le plus sain d’esprit sombre dans la folie. La folie est la distance qui sépare le monde de l’endroit où je vis. J’ai juste passé une mauvaise journée.