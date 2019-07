Le jeudi le plus chaud de l'histoire sur le marché des transferts

À ce qu’il parait, le point culminant de la canicule a été atteint aujourd’hui en France. Une nouvelle qui va de pair avec cette journée étouffante en rumeurs, prêts et transferts. Daniele De Rossi va s’engager à Boca Juniors, Arsenal fait coup double avec Ceballos et Saliba, tandis que Clinton Njie rejoint les rangs du Dynamo Moscou. Oui, la fin du monde est proche.

27

Ils ont embrassé leur nouveau maillot

De Rossi, nouvelle idole de Boca

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ Ya está en ⠀⠀⠀⠀ pic.twitter.com/AiTiEvPScu — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019

William Saliba rejoint Arsenal

Jordan Ayew se fait une place à Palace

Clinton Njie décharge Marseille

Клинтон Н'Жи - в #Динамо!!! Сегодня форвард сборной Камеруна подписал соглашение с нашим клубом на года Выступать за бело-голубых Клинтон будет под номером Bienvenue, Clinton pic.twitter.com/YNd3JAA7tE — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 25, 2019

Bobby Allain futur dieu grec

Le projet intéressant du jour

Pourquoi Everton Soares doit rejoindre le Betis Séville

La photo de vacances

Voir cette publication sur Instagram Reloaded Une publication partagée par Kadi_Diani (@kady944) le 25 Juil. 2019 à 6 :26 PDT

Le 25 juillet 1997 : Henrik Larsson signait au Celtic Glasgow

Pendant ce temps-là, à l’ASC Biesheim (N3, Alsace)

« Nous avons de bons joueurs chez les U19, pourquoi ne pas leur laisser une chance de jouer en équipe première ! »

Mais pourquoi tant de hype autour d’André Silva ?

Buenos Aires peut commencer à s’embraser. Hier dans la soirée, la femme de Daniele De Rossi affichait déjà des billets d’avion de l’aéroport de Fiumicino en direction de celui d’Ezeiza. Et une poignée d’heures plus tard, Boca Juniors se targuait d’un tweet expliquant la venue de l’international italien dans la capitale argentine. Capitaine mythique de l’AS Rome, De Rossi devient LA grande attraction d’un championnat argentin qui avait perdu de sa saveur., Daniele !Attention les yeux l’année prochaine à l'AS Saint-Étienne. Avec une charnière centrale Saliba-Moukoudi, les Verts vont avoir des airs d’épouvantail en Ligue 1 la saison prochaine. Cependant, les Stéphanois ne pourront compter sur leur prometteur stoppeur qu’une année supplémentaire. La raison ? Le garçon de 18 ans est prêté à son club formateur par Arsenal, son nouvel acquéreur. L’opération financière est estimée à 29 millions d’euros et porte sur un contrat de cinq ans.Et voilà comment bien séduire son employeur temporaire au moment opportun : grâce à une Coupe d’Afrique des Nations réussie avec le Ghana, le cadet des Ayew signe un bail de trois ans avec Crystal Palace, le club qui l’avait récupéré en prêt à la suite de la descente de Swansea City en Championship. L’ère Jordan peut se poursuivre.Voilà une vente qui fait un bien fou à l’Olympique de Marseille. Vendu 5,5 millions au Dynamo Moscou d'après les informations de, l’international camerounais adepte des extérieurs du pied novateurs n’est plus un joueur de l’OM depuis quelques heures. Et ce n’est pas le stade Vélodrome qui devrait s’en plaindre… Allez, place aux achats maintenant ?Grandiose, énorme, immense. Nombreux sont les mots pour décrire la nouvelle destination du blase le plus chic de Ligue 1. De fait, le gardien de but vient de s’engager à l’Olympiakos. Le club du Pirée aura pour objectif de récupérer son trône de champion de Grèce piqué par le PAOK Salonique la saison dernière. En route pour les titres.Jordan Veretout s’est donné les moyens de rêver au moment de s’engager chez La Louve. «» Le réel accomplissement, c’est d’être entraîné par Paulo Fonseca, le Zorro du football Sans user de la mauvaise foi, cette Copa América 2019 appartient déjà au passé. Co-meilleur buteur du tournoi avec l’avant-centre Paolo Guerrero, Everton Soares est assurément la grande révélation de la compétition. Mais où l’ailierva-t-il bien pouvoir poser ses valises cet été ? Ce qui est à peu près certain, c’est que le joueur ne devrait pas faire une saison supplémentaire à Grêmio et profiter de cet élan de réussite pour franchir l’Atlantique pour connaître l’Europe à 23 ans. Et au petit jeu du recrutement frisson, quel est le club idoine pour recruter le fantasque Brésilien ? Une seule réponse possible : le Betis Séville, où(Petit Oignon, en VF) pourra trouver en Nabil Fekir un formidable compagnon pour faire se lever comme un seul homme le Benito-Villamarín. Tout un programme !Instant Chimène Badi pour Kadidiatou Diani.C’est fait ! Après quatre saisons passées sous le maillot de Feyenoord, Henrik Larsson vient de rejoindre le Celtic Glasgow pour 650000 livres sterling, soit environ 6,1 millions de francs. Pour le demi-finaliste de la coupe du monde 1994 avec la Suède, le défi semble de taille, car le Celtic souhaite reconquérir un titre de champion d’Écosse qui lui échappe depuis 1988. Vainqueur des neuf derniers championnats, les Glasgow Rangers ne l’entendent évidemment pas de cette oreille et pourrait bien mener la vie dure à Larsson. Pour l’avant-centre aux dreadlocks, ce transfert apparaît surtout comme un tremplin avant de rejoindre un club européen plus taillé pour remporter la Ligue des champions. Rendez-vous dans deux ou trois ans…Les dirigeants monégasques ne se sont pas laissés berner : André Silva est bel et bien un flop en puissance. Acheté par l’AC Milan à Porto pour 38 millions d’euros et cinq années de contrat, le joueur constitue à ce jour l’un des plus beaux fiascos connus par le club lombard. La raison ? Son ratio exécrable sous le maillot rossonero lors de la saison 2017-2018, inscrivant en tout et pour tout… deux buts en Serie A, le tout en 24 matchs de championnat. Forcément, les dirigeants milanais ont rapidement détecté l’embrouille et se sont délestés du salaire du joueur grâce à un prêt payant de cinq millions d’euros pour une année au FC Séville. En Liga, le joueur n’a fait qu’illusion avec un triplé lors de la première journée contre le Rayo Vallecano (futur relégué en tant que bon dernier du championnat, comme par hasard), puis s’est éteint dans un club qui ne demandaient qu’à le voir marquer des buts dans la conquête d’une place qualificative en C1. Raté.