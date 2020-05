Le Jeonbuk Hyundai Motors FC réussit son entrée

FB

Logique respectée.Vainqueur de la K-League la saison passée, le Jeonbuk Hyundai Motors FC démarrait la nouvelle cuvée 2019/2020 ce vendredi, avec plus de deux mois de retard à cause du Covid-19. Et pour ouvrir le bal, un choc s'offrait au tenant du titre, opposé au Suwon Samsung Bluewings FC, vainqueur de la Coupe de Corée.Malgré une nette domination tout au long de la partie, les locaux ont dû attendre la 84minute et un but de l'inusable Lee Dong-gook (et ses... 41 ans) pour faire sauter le verrou de Suwon (1-0). Dix minutes plus tôt, ils avaient déjà reçu un petit coup de pousse avec l'expulsion du milieu de terrain visiteur Terry Antonis. Suffisant pour contrôler la fin de match et s'imposer sur la plus petite des marges.Honnêtement, on se régale déjà un peu plus qu'en Biélorussie.