Le Japon et l'Équateur offrent le quart au Paraguay

Un point pour rien.La donne était simple pour le Japon et l'Équateur. Une victoire et la qualification pour les quarts de finale était assurée. Une défaite ou un match nul et la compétition s'arrêtait là. Et finalement c'est la troisième option qui a été choisi puisque les Japonais et les Équatoriens n'ont pas réussi à se départager au Mineirão de Belo Horizonte (1-1).Et pourtant, le Japon a tout tenté pour réussir à se qualifier pour le tour suivant. Les Japonais ont même cru y parvenir lorsqu'au bout du temps additionnel Takefusa Kubo pousse le ballon au fond des filets. Mais c'était sans compter sur la VAR, venue retirer le but pour une position de hors-jeu. Cruel.Avant cela, le Japon avait profité d'une boulette du portier équatorien, Alexander Dominguez, pour ouvrir le score grâce au maestro Shoya Nakajima (0-1, 15). Une joie de moyenne durée puisque vingt minutes plus tard, Mena Delgado est au rebond offensif pour reprendre un ballon repoussé par Eiji Kawashima et faire trembler les filets (1-1, 35).Les deux équipes éliminées avec ce match nul, c'est le Paraguay qui en profite pour se qualifier pour les quarts de finale. Lesaffronteront le Brésil.Domínguez - Velasco, Mina, Arboleda, Ramírez - Mena (Chicaiza, 74), Orejeuela, Gruezo, Méndez (Preciado, 46), Ibarra (Valencia, 83)- E. Valencia.Hernan Gomez.Kawashima - Iwata, N. Ueda, Tomiyasu, Sugioka - Miyoshi (Abe, 82), Itakura (Maeda, 88), Shibasaki, Nakajima - Kubo, Okazaki (A.Ueda, 66).Hajime Moriyasu.